Tornano i Caffè del Benessere di Biella

Dopo la pausa estiva ritornano i Caffè del Benessere nelle due collaudate sedi di Biella: Oratorio di Santo Stefano, dietro le Poste Centrali in via Don Minzoni e Salone della Cooperativa del Favaro.

Il primo incontro avrà luogo al Favaro, giovedì 26 Settembre alle ore 15.00 ed avrà come relatore il dottor Vito Marinoni, responsabile della Lungodegenza e Geriatria Territoriale dell'Ospedale di Biella che terrà una relazione su "Cambiamenti climatici e malattie non trasmissibili"

Martedì 1° ottobre sarà la volta dell'Oratorio di Santo Stefano, sempre alle ore 15.00, e l'argomento sarà "Anziani e vaccinazioni". La relazione verrà tenuta dalle dottoresse Marina Lattuada ed Erika Dama del SIST (Servizio di Igiene e Sanità Territoriale) della Asl di Biella.

Entrambi gli argomenti sono di estrema attualità per la salute, soprattutto degli anziani ma non solo. Alla fine delle relazioni ci sarà un dibattito con il pubblico che consentirà ai partecipanti di chiarire eventuali dubbi o problemi. Per finire il solito "caffè" con qualche dolcetto offerto dai Volontari dell'Oratorio e del Favaro.

I Caffè del Benessere partecipano al progetto AccompagnaMenti, finanziato dalla Fondazione CR Biella, che ha come capofila AMA Biella ed è finalizzato all'assistenza a domicilio delle persone con demenza. Alla realizzazione di questi due appuntamenti, oltre all'Oratorio di Santo Stefano e alla Cooperativa del Favaro partecipano Auser Biella, Associazione Soggiorno Anziani del Favaro, Biblioteca Biomedica Biellese - Fondazione 3Bi, CTV - Centro Territoriale per il Volontariato.