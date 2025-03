Curiosi, notizie dal web su Biella e il mondo: ecco come si informano i giovani

Molti pensano che i giovani non si informano su ciò che accade nel loro paese e nella loro città di residenza: ma é proprio così? Abbiamo intervistato alcuni giovani biellesi per scoprire se é vero e per capire quali strumenti utilizzano per essere al corrente di ciò che li circonda. Ciò che emerge dall’indagine é che i quotidiani cartacei non sono molto utilizzati dai ragazzi, in quanto preferiscono cercare informazioni sul web. Proprio Internet permette di informarsi in modo più rapido e comodo. In merito a ciò, Matilde sottolinea che é importante verificare che le notizie provengano da siti web verificati e accertati; lo stesso vale per le informazioni che circolano sui social.

Molti giovani biellesi hanno in comune il fatto che si informano tramite i giornali online che permettono di restare al corrente di ogni avvenimento che accade nella propria realtà locale. Altri preferiscono guardare il telegiornale poiché trovano più accattivante e curiosa la visione di filmati che testimoniano la notizia trasmessa: i ragazzi si sentono molto più coinvolti! Un altro aspetto interessante é che, intervistando studenti che frequentano le scuole medie, abbiamo compreso che, rispetto ai frequentanti del liceo, questi ultimi hanno meno interesse nel cercare notizie: molti di questi sostengono che non sempre si informano di loro spontanea volontà su ciò che accade attorno a loro. Essi spesso apprendono notizie dai propri genitori, professori, oppure scorrendo tra alcuni siti web. Tuttavia, ciò non smentisce il fatto che non abbiano piacere ad essere al corrente di ciò che avviene nel mondo. Le interviste raccolte hanno evidenziato come la maggior parte dei giovani siano interessati nel cercare notizie...Tutt'altro.

Ma su cosa si informano i ragazzi? In seguito ad alcune domande, emerge il fatto che la maggior parte degli adolescenti cerca informazioni pertinenti al proprio territorio ma non solo: molti condividono il piacere nel tenersi aggiornati principalmente sui fatti di attualità che avvengono in tutto il mondo. Emma evidenzia che questi ultimi attirano la sua attenzione e curiosità; inoltre dice che sono un ottimo argomento su cui discutere coi propri coetanei per confrontare le proprie idee con quelle più contrastanti. Un altro soggetto privilegiato dalle ricerche dei giovani é sicuramente lo sport: Andrea riporta che, nel tempo libero, legge magazine e giornali online riguardanti attività sportive.

In conclusione, Internet é sicuramente lo strumento privilegiato dai giovani pertenersi informati, insieme ai giornali online, molto utilizzati dai ragazzi. Ciò é dovuto grazie allo sviluppo della tecnologia e dei social, che permettono di rimanere aggiornati in maniera tempestiva e approfondita su ciò che accade nel mondo. Tuttavia, come sottolinea Giulia, non bisogna escludere l’importanza di riviste e quotidiani, poiché restano utili per coloro che non hanno la capacità (o la possibilità) di utilizzare uno smartphone.