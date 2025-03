Studenti Itis ambasciatori del “Made in Biella” a Milano

Nella giornata di sabato 22 marzo gli allievi delle classi IV A e IV B TAM (Tessile Abbigliamento Moda) dell’ITIS “Q. Sella” hanno partecipato al Festival del Made in Italy organizzato a Milano dalla community “Eccellenza Italiana”, la start-up nata per promuovere il prodotto italiano nel mondo. In tale contesto, gli studenti Itis sono stati ambasciatori del “Made in Biella”: grazie a presentazioni video e Powerpoint realizzate in proprio, hanno infatti illustrato ad una platea di giovani il territorio biellese nelle sue diverse valenze, da quelle ambientali a quelle culturali a quelle, ovviamente, industriali.

L’intero progetto di comunicazione è nato all’interno della collaborazione che lega l’Itis all’azienda Vitale Barberis Canonico, eccellenza industriale che produce tessuti di alta qualità nello stabilimento di Pratrivero: su questo marchio si è concentrata la narrazione relativa alle realtà industriali del territorio. I ragazzi hanno inoltre partecipato ad una conferenza incentrata sulle competenze oggi richieste dal mondo del lavoro e su come il concetto di “Made in Italy” racchiuda tutto il “saper fare” espresso nell’artigianalità tipica del nostro Paese; un “saper fare” che ha saputo evolversi, pur mantenendo i valori delle origini, dando vita a vere e proprie eccellenze industriali riconosciute a livello internazionale.

A tal proposito, particolarmente significative sono state le testimonianze provenienti dal mondo industriale (dal gruppo Barilla al marchio Giovanni Rana). Non sono poi mancate esperienze di workshop quali la produzione di tortellini utilizzando pasta fatta a mano o la realizzazione di gioielli. Attività di questo tipo, frutto della collaborazione tra imprese e scuola, stimolano la curiosità dei futuri tecnici permettendo loro di avvicinarsi al mondo del lavoro con una sempre maggiore consapevolezza delle sfide che li attendono.