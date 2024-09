Parte ufficialmente il bike-sharing nel Biellese, martedì 24 l'inaugurazione FOTO

Martedì 24 settembre alle ore 14:00 sarà inaugurato, nella stazione bike sharing sita nei pressi dell’ingresso dell’Ospedale di Biella, il servizio di noleggio biciclette cittadino, alla presenza delle autorità e degli operatori che informeranno la cittadinanza sul funzionamento del nuovo sistema di trasporto. Successivamente alla pubblicazione dell’avviso pubblico emesso dalla ENER.BIT il servizio di bike sharing è stato aggiudicato in via esclusiva alla pugliese VAIMOO (Angel Holding), con sede a Mola di Bari e già operatore in diversi comuni in Italia tra cui: Bari, Asti, Molfetta, Giovinazzo, Verbania, Teramo, Chieti, Giulianova, Pineto, Altamura e molti altri. Il progetto ha visto anche il coinvolgimento della Società di Trasporto Pubblico Locale ATAP, beneficiaria di un finanziamento da parte dell’Agenzia di Mobilità Piemontese e della Regione Piemonte per servizi di Sharing Mobility. Il servizio, attivo progressivamente a partire dal giorno successivo dell’inaugurazione in tutte le municipalità coinvolte, consta di una flotta di 250 e-bike, suddivise in 72 stazioni: Il servizio ha l’obiettivo di offrire ai cittadini dei comuni un sistema integrato tra i servizi di trasporto pubblico locale e il nuovo bike sharing. Il piano tariffario VAIMOO, già particolarmente conveniente, grazie all’integrazione con ATAP prevede ulteriori scontistiche sull’utilizzo del servizio del bike sharing per gli utenti in possesso di un titolo di viaggio di ATAP in corso di validità. Tutte le informazioni sulle tariffe per utilizzare il servizio e il posizionamento delle stazioni sono disponibili dal giorno del lancio del servizio sul sito https://biella.vaimoo.app "Il progetto di e-bike sharing per la provincia di Biella è un’iniziativa concreta – Commenta Marco Gabusi, Assessore Trasporti Regione Piemonte – che risponde all’esigenza di offrire soluzioni di mobilità più efficienti e accessibili ai cittadini. Per la Regione Piemonte, la collaborazione in questo ambito è strategica per rendere i nostri territori meglio collegati e meno congestionati. L’introduzione di un servizio di sharing mobility come questo consente di agevolare gli spostamenti quotidiani, riducendo i tempi di viaggio e migliorando la qualità complessiva del trasporto urbano. Questo è il tipo di innovazione pratica che ci permette di rendere i nostri centri urbani più funzionali e al passo con le esigenze di chi li vive ogni giorno". “Saluto con grande emozione e gioia l’avvio del progetto di Bike Sharing che garantirà spostamenti facili, veloci e soprattutto sostenibili da e verso servizi utili al cittadino”. Dichiara il Presidente di Enerbit Paolo Maggia “Come Società pubblica partecipata a maggioranza dalla Provincia di Biella, Cordar e alcuni comuni del biellese ci siamo dati un preciso obiettivo di sviluppare attività e servizi che migliorino la qualità della vita ai cittadini che vivono il biellese, ai turisti che raggiungono la nostra bella provincia e a coloro che lavorano e si spostano quotidianamente; questo sviluppo deve avvenire necessariamente in modo sostenibile sposando in pieno le politiche green condivise dalla nostra Unione Europea in modo da preservare e valorizzare sempre più il nostro ambiente ed il Bike Sharing coniuga perfettamente tutti questi aspetti e mi auguro che possa essere solo un primo passo che consenta di ampliare ulteriormente la diffusione di iniziative similari anche ad altri Comuni. Ringrazio di cuore, per la sensibilità e il sostegno dimostrati, il Presidente della Provincia di Biella Emanuele Ramella Pralungo, il Presidente di ATAP, i Sindaci dei Comuni e l’azienda VAIMOO per aver condiviso questa interessante iniziativa che mi auguro possa essere un potente impulso all’avvio di tanti altri progetti di questo genere per portare il nostro biellese ad essere sempre più accogliente moderno e competitivo”. “In un contesto di post pandemia e di presa di coscienza di tematiche ambientali, – commenta il Presidente di ATAP, Vincenzo Ferraris– diamo l’avvio ad un nuovo progetto che vede la collaborazione fattiva di ATAP in un percorso di collaborazione con il coinvolgimento di numerose forze istituzionali e private.

In un quadro generale di difficoltà, la partecipazione ad uno specifico bando regionale permette ad ATAP di intervenire quale azienda finanziatrice a beneficio dei nostri utenti, di questo progetto innovativo per il territorio. La speranza comune è che i cittadini biellesi, e i nostri utenti in particolare, apprezzino quanto, in collaborazione con Regione Piemonte, Provincia di Biella, Enerbit e Vaimoo sta per avviarsi.

Matteo Pertosa, CEO e fondatore di VAIMOO, commenta: “Questo progetto in provincia di Biella, che segue quelli di Asti e Verbania, rappresenta un ulteriore passo avanti verso una mobilità sostenibile, accessibile e intercomunale.

Siamo lieti di offrire ai cittadini un’esperienza integrata con il trasporto pubblico grazie alla mobilità elettrica leggera.” ”Grazie a questo progetto fortemente voluto dalla Provincia di Biella, riusciamo a compiere un grande passo verso la modernità, dotando il nostro territorio di una mobilità sostenibile, veloce e facilmente accessibile che potrà sopperire alle carenze del trasporto pubblico locale, per i troppi tagli alle corse che Regione Piemonte sta effettuando nel Biellese. “– Commenta il Presidente della Provincia di Biella e Sindaco di Occhieppo Superiore, Emanuele Ramella Pralungo – “Come Sindaco di Occhieppo Superiore sono orgoglioso di essere riuscito ad inserire il mio Comune in questo progetto, che in un primo momento sembrava essere limitato unicamente alla cintura del Capoluogo. Credo che per i miei cittadini, in particolar modo per i giovani, possa essere un’importante opportunità per muoversi velocemente ed in modo sostenibile.”

"Siamo contenti che finalmente anche nella Città di Biella ci sia la possibilità di spostarsi attraverso l'utilizzo delle e-bike abbinato al trasporto pubblico – Commenta il Sindaco di Biella, Marzio Olivero –” Il nostro ringraziamento va ad Ener.bit e ad ATAP che hanno collaborato a questo importante progetto".

“Salutiamo con piacere l’avvio dell’iniziativa di Bike Sharing anche nel Comune di Gaglianico che consentirà il raggiungimento di servizi pubblici e attività commerciali all’interno del nostro paese garantendo a tutti i cittadini la possibilità di spostamenti facili e sicuri.” dichiara il vice Sindaco di Gaglianico Luca Mazzali “per questo abbiamo accolto subito con favore l’adesione alla proposta di Enerbit che coniuga perfettamente gli obiettivi di un paese più accogliente più sostenibile che sono alla base del progetto Gaglianico Paese del Buon vivere”

“È arrivato alla fine ed è stato realizzato il progetto per una mobilità Sostenibile a impatto zero sul territorio biellese – Commenta il Sindaco di Ponderano, Roberto Locca – grazie alla collaborazione di alcuni comuni, tra cui Ponderano da sempre alla ricerca dell’utilizzo di energia pulita, con la società Enerbit e con il presidente Paolo Maggia, importante società attiva nel cercare e trovare soluzioni alternative per l’utilizzo di energia green. Il progetto prevede il posizionamento nei vari comuni di ebike collocate in posti strategici in stalli riservati. Sarà possibile quindi all’utenza, spostarsi da un comune all’altro, semplicemente utilizzando queste biciclette a pedalata assistita, oltre che a permettere all’utenza di raggiungere l’Ospedale degli Infermi di Ponderano semplicemente, velocemente ed in maniera ecologica. Un grande plauso quindi a Enerbit che si è fatta carico di questa iniziativa”.

"un progetto importante per sensibilizzare la popolazione all'utilizzo dei servizi alternativi ecologici, per ridurre il traffico e molto utile alla salute" ha commentato il Sindaco di Sandigliano, Mauro Masiero.