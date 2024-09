Le corse del fine settimana: Pigiama Run, Su-Per Veglio Trail e Ivrea-Mombarone

Il ritrovo è a partire dalle ore 17:00 al Village di Spazio LILT (Via Ivrea 22, Biella) dove tutti i partecipanti saranno accolti con attività, musica, intrattenimento e tante sorprese! La corsa/camminata inizierà al tramonto (19:00 circa) in contemporanea con tutte le altre 42 città aderenti. E' una corsa aperta a tutti: adulti e bambini, famiglie, associazioni sportive, corridori professionisti e non, e a chiunque voglia testimoniare la propria vicinanza ai bambini biellesi ricoverati nei reparti oncologici. Il percorso di 5 km partirà da Spazio LILT e si snoderà nel centro della città per concludersi nuovamente nella sede di Via Ivrea 22.



Per tutti gli iscritti in regalo il pettorale con il pacco gara della manifestazione e gli omaggi dei nostri sponsor. I pacchi gara saranno disponibili fino ad esaurimento: iscriviti subito per assicurarti il tuo!

Domenica 22 settembre invece torna la Su-per Veglio Trail a Veglio. Il ritrovo è alle 07.30, alle 8:30 ci sarà il ritiro dei pettorali. Ci sono una corsa competitiva e una non competitiva. La prima parte alle 09:00, la non competitiva alle 09:30. Si tratta di una manifestazione che percorre un percorso di 22 km su sentieri di montagna, in una sola tappa, a velocità libera e in un tempo limite. Corri a ridosso della Panoramica Zegna con un panorama mozzafiato. Partenza e arrivo nel Regno del Bungee Jumping 1200m D+/D-. La non competitiva è di 12 KM , 600m D+/D-.

Sempre domenica 22 settembre c'è anche la 46a Riedizione dell’”Ivrea–Mombarone” La corsa ha inizio dalla Piazza Ottinetti di Ivrea (253m), percorre quasi tutta via Circonvallazione e attraverso via S.Ulderico giunge al Lago Sirio. Superato il lago si raggiunge Bienca (415 m) attraverso sterrati e sentieri nei boschi. Tramite una vecchia mulattiera si sale fino ad Andrate (850 m) e lo si attraversa passando per le vie del centro. Si prosegue salendo per sentieri fino alla localita San Giacomo (1245 m). Da qui in avanti il percorso si sposta su sentiero di montagna sino alla Colma, passando davanti alle baite Pinalba (1580 m) e Fornelli (1920 m) ed al lago Pasci (2050 m). Il percorso è quasi interamente indicato con frecce e segni gialli ed è quindi percorribile in ogni momento dell’anno a scopo escursionistico o di allenamento, salvo la presenza di neve. Rientro: Giunti in vetta gli atleti dovranno rientrare in autonomia sino a S.Giacomo dove è prevista una navetta sino al Andrate, da cui è possibile prendere una seconda navetta per il ritorno ad Ivrea. La partenza è Piazza Ottinetti di Ivrea (To), alle ore 8.30 (250m slm) ed arrivo alla colma di Mombarone (2.371m slm). In caso di avverse condizioni atmosferiche, ad insindacabile giudizio dell’organizzazione, il percorso verrà modificato e prevederà l’arrivo a San Giacomo (1.245 s.l.m.). Ad organizzare l'evento è la polisportiva Amici del Mombarone A.S.D. TO 088 di Andrate in collaborazione con il Comune di Andrate e il Comune di Ivrea. Le iscrizioni dovranno pervenire entro domani, venerdì 20/09/2024, alle ore 24.00 sul sito internet www.wedosport.net o presso il negozio Gymmy Sport, Piazza Aldo Balla 11 – IVREA (TO), tel. 0125 425300. Potranno partecipare tutti gli atleti nati dal 1945 al 2004 compreso in possesso di Certificato Medico Sportivo Agonistico in corso di validità alla data della gara con specifica: “Atletica Leggera”, i tesserati FIDAL, EPS (firmatari convenzione) e possessori di RUNCARD. Quota iscrizione: 30 euro entro il 22/08/2024 – 35 euro dal 23/08/2024 al 14/09/2024 – 40 euro dal 15 al 20/09/2024.