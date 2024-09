Panathlon Biella, due nuovi soci: ospite anche il sindaco Olivero

Sono state le Olimpiadi di Parigi le protagoniste del convivio del Panathlon Club di Biella che martedì scorso, dopo la pausa estiva, ha ospitato tanti grandi sportivi al Circolo Sociale. A dare il benvenuto la presidente Anna Zumaglini e Maurizio Nasi, Governatore dell’Area 3 Piemonte e Valle d’Aosta.

Ospite il sindaco di Biella Olivero, che così si è presentato:” Non ho un passato sportivo, ma spero di poter collaborare in modo costruttivo per promuovere lo sport a Biella, soprattutto per i giovani….”. Parigi 2024: impressioni ed emozioni raccontate dai Biellesi: questo il tema della serata, che ha visto l’ingresso di due nuovi soci, Federico Maio, imprenditore, per la categoria associazioni sportive, e il dottor Renzo Monteleone, per la medicina sportiva. Ed è stato il governatore Nasi ad appuntare ai due nuovi panathleti la spilla del club. A condurre la serata dialogando con gli ospiti Fabrizio Corbetta, che ha iniziato intervistando Beatrice Lanza. L’olimpionica biellese, commossa, ha ricordato le tante serate sulle olimpiadi, raccontando la sua esperienza a partire dal 2004.

Corbetta le ha chiesto sulla discussa nuotata nella Senna: “Si nuota spesso in acque sporche….” Tante emozioni condivise con le sue atlete di triathlon, certa che i ragazzi sanno ancora sognare, che il “mito” esiste ancora, soprattutto ora che allena….sua figlia! Mauro Centenaro, panathleta, segretario del settore fuori strada della Federazione Ciclistica Italiana, ha raccontato la sua 5° olimpiade e di BMX, una gara emozionante. Bella la testimonianza dei giovani atleti con appuntamento ….a Los Angeles!

Giusi Cenedese, panathleta, consigliere nazionale della Federazione Italiana Pallavolo, ha coinvolto tutti con l’emozione della medaglia d’oro femminile. L’arma vincente? La serenità, l’amicizia, il fair play……Per tutti tanti applausi e per la presidente Zumaglini un regalo speciale di Centenaro: la borraccia e la borsa delle Olimpiadi di Parigi. E a conclusione l’applauso di Nasi a tutti i piemontesi olimpici e paralimpici.