Il Torx® with Kailas va in archivio con un’edizione indimenticabile

Da quando è nato, quindici anni fa, il TORX® è sempre stato un evento capace di suscitare grande interesse sotto tanti punti di vista. C’è l’aspetto sportivo, con le sue gare fatte da grandi campioni, c’è l’aspetto epico, di un viaggio attraverso la Valle d’Aosta intera, e c’è l’aspetto di un’esperienza unica e irripetibile, anche per chi l’ha fatta diverse volte.

Anche quest’anno il TORX® with Kailas non ha tradito le aspettative ed ha regalato un susseguirsi di emozioni dal primo all’ultimo chilometro, per dieci giorni indimenticabili: sorpassi, controsorpassi, prime volte e record, una meteo estrema, una competizione nuova, lacrime, applausi, urla di gioia, balli e selfie sotto l’arco dell’arrivo. Una festa iniziata venerdì 6 settembre con la partenza del TOR450 – Tor des Glaciers e finita domenica 15 al Parco Bollino di Courmayeur con la premiazione di tutti i 1300 finisher (68 al TOR450, 529 al TOR330, 163 al TOR130, 147 al TOR100 e 393 al TOR30) sotto un caldo sole.

In mezzo il TOR330 – Tor des Géants®, il TOR130 – Tot Dret, il nuovo TOR100 – Cervino-Monte Bianco, il TOR30 – Passage au Malatrà: circa 2800 atleti iscritti da oltre 70 Paesi che hanno incontrato sul loro cammino pioggia, neve, vento, gelo, qualche sprazzo di sole, ma soprattutto tanto entusiasmo sui sentieri, nei ristori, nelle Basi Vita, al traguardo, regalato loro dai quasi 3000 VolonTOR, dalle guide, dai medici e dagi infermieri, dai MassaggiaTOR, dalle scope, dai giudici di gara, ma anche dai semplici appassionati di montagna.

Uno spettacolo che è stato possibile seguire in tutto il mondo anche da casa, grazie alla Web TV TORX® Live, con interviste in studio e lungo il percorso, news, aggiornamenti, dirette, highlights, 4 speakers in tre lingue, ma anche attraverso i canali social Instagram e Facebook, con stories, post e reel, ed un ufficio stampa che ha prodotto e diffuso a oltre 700 contatti 13 comunicati stampa in tre lingue nei giorni della gara. Il TORX® with Kailas tornerà l’anno prossimo dal 12 al 21 settembre 2025. “È stata un’edizione difficilissima, il meteo ha messo tutti a dura prova”, ha detto Alessandra Nicoletti, presidente di VDA Trailers. “Tutte le gare sono state estreme, tutti gli atleti hanno dimostrato un’enorme caparbietà che ha fatto loro onore. Il sole di questa giornata di premiazioni è un regalo a loro”.