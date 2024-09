Caccia al cinghiale, i Comuni in cui è vietata da mercoledì

L'Ambito territoriale di Caccia BI comunica che il nuovo Regolamento di esecuzione che definisce le aree di restrizione entrato in vigore l' 11/9/2024 prevede l'inserimento in zona di restrizione I (area buffer) anche i comuni della Provincia di Biella: Castelletto Cervo, Cavaglià, Cerrione, Dorzano, Gifflenga, Massazza, Mottalciata, Roppolo, Salussola, Villanova Biellese, Viverone, Zimone

Pertanto è vietato assolutamente la caccia al cinghiale sia in programmata che in selezione in questi comuni.