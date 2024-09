Podi, medaglie e grandi prove per Valdigne Triathlon FOTO

Il lungo weekend è iniziato a Bled in Slovenia dove erano in programma la tappa di ETU CUP Junior con la gara SuperSprint (400m nuoto, 13.5 bike, 3.4 run) nella spettacolare location dello splendido lago e dintorni, per i colori di Valdigne Triathlon 25° posto nella gara femminile per la biellese Costanza Antoniotti per lei ottima frazione di nuoto con le migliori.

Sempre sabato, 7 settembre, a Lavarone, con la splendida organizzazione di PDN TRI si è disputata l’ultima Tappa del Circuito Cross. Vittoria assoluta al maschile del fresco Campione del Mondiale, il lecchese Michele Bonacina, che ha onorato, con una prestazione top, la lunga e doppiamente vittoriosa trasferta australiana. Bronzo strepitoso per il novarese Nicolò Fontana e settimo posto assoluto e argento di categoria per un solidissimo Marco Barison.

Ancora un podio con il terzo posto, l’ennesimo tra gli M2, per il biellese Marco Schiapparelli, ottima prova del lecchese Paolo Bonacina 4° tra gli M5, super oro per il sempre vincente romagnolo Michel Vanzi tra gli M8. Tra le donne sempre tra le migliori la novarese Monica Cibin, 6° assoluta e oro tra le M2 ed ancora un oro (un’abitudine…) per la ferrarese Rossella Carletti tra le M7. Dulcis in fundo grande soddisfazione per il Team di Valdigne Triathlon che conquista il bronzo a squadre nella classifica finale.

Domenica 8 settembre 2024 si è disputato l’ormai classico Triathlon Sprint di Cremona, alla femminile grande prova di Erica Maculan con l’argento assoluto, per lei tre frazioni veramente positive. Al maschile super prova del valdostano Andrea Pirana, 16° assoluto e argento tra i tanti M2. A Lodi si è disputata domenica la Penultima Tappa del Circuito Interregionale Giovanile Nord-Ovest con l’organizzazione di Piacenza Sport di Stefano Bettini, con una gara che ha visto la spettacolare formula Eliminator per le Categorie Giovani (YA, YB e JU) e nella formula del Mini Triathlon per le categorie dei Giovanissimi.

In mattinata si sono disputate le gare delle categorie “Giovani” Eliminator, Semifinale e Finale per gli Youth A e Batterie, Semifinale e Finale per gli Youth B e gli Junior. Tra le Junior, riscatto dopo la prova del giorno precedente a Bled, per la biellese Costanza Antoniotti che, con un attacco di sorpresa nella frazione bike della Finale conquista il primo posto. Sempre al femminile prestazioni da incorniciare per la torinese Alice Ventre, bronzo tra le YA, l’arquatese Erica Pordenon 4° tra le YB (che mantiene il primo posto della classifica del Campionato) e 6° posto per la parmense Asia Baistrocchi che conferma l’ottima condizione atletica vista a Marina di Massa. Accede alla finale la parmense Fosca Boldrocchi in decisa crescita di forma per lei 8° posto complessivo, brava la giovane biellese Giulia Ferrari che si piazza tra le YA.

Tra i maschi, ancora una gara di testa per il biellese Giacomo Frassati, 4° tra gli YB, accedono in semifinale sempre tra gli YB i torinesi Lorenzo Gatti e Filippo Gai e tra gli YA l’altro torinese Pietro Col, rientro in gara per l’astigiano Kasian Giacobone che porta a termine la sua batteria YA. Nelle gare di Mini Triathlon delle categorie Ragazzi ancora un ottimo piazzamento per la torinese Chiara Gai (7° al traguardo), al maschile belle gare dei torinesi Giovanni Durando e Pietro Ciccarelli che ottengono due magnifici piazzamenti con il 4° e 7° posto, positivo il biellese Lorenzo Ramella Pollone 28° tra gli Esordienti.

Ora gli atleti di Valdigne Triathlon sono attesi dai prossimi appuntamenti sportivi dei mesi di settembre e ottobre con la Finale di Coppa Italia Giovanile di Porto Sant’Elpidio del 14-15 settembre, la finale dell’Interregionale Giovanile a Varedo il 22 settembre e i Campionati Assoluti di Triathlon Sprint di Cervia del 28 settembre - 29 settembre.