Biella, perde un dito mentre esulta.

Come ha riportato nei giorni scorsi la testata giornalistica Sicilia Reporter, durante l’incontro biellese della Juventus Next Gen – Catania, sembrerebbe che un tifoso della squadra sicula avrebbe perso un dito a causa di un’esultanza “impropria”. L’uomo, dopo essersi arrampicato sulla rete, avrebbe incastrato l’anello fra le maglie e il suo stesso peso gliel’avrebbe staccato di netto. A seguito dell’incidente l’uomo sarebbe stato trasportato all’ospedale di Biella e in un secondo tempo a Torino, per effettuare l’intervento di ricucitura.