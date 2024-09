La Fiera di San Bartolomeo torna a Oropa, ecco il programma della giornata

Sabato 14 e domenica 15 settembre, l’Associazione Agro Montis Oropense organizza la tradizionale Fiera di San Bartolomeo, un appuntamento da non perdere per gli amanti dei prodotti tipici e della cultura alpina. Organizzata nel suggestivo contesto del Santuario di Oropa, la manifestazione ospiterà nella giornata di domenica il Raduno Nazionale del Cane Pastore di Oropa, con valutazioni ufficiali a cura dell'ENCI (Ente Nazionale Cinofilia Italiana).

La fiera si svolgerà dalle ore 9 alle 18 di entrambe le giornate, con la partecipazione di numerosi espositori e hobbisti. L’evento ha lo scopo di valorizzare gli elementi tradizionali e culturali del nostro comprensorio alpino, riportando alla luce la memoria di antichi mestieri nel contesto della Valle di Oropa che per secoli ha mantenuto intatto un patrimonio culturale e naturale fatto non solo di arte e devozione, ma di alpeggi e di natura incontaminata. Nella giornata di sabato saranno portati in mostra trattori d’epoca degli anni Cinquanta e degli anni Sessanta, in collaborazione con l’Associazione Cavalli d’Acciaio.

La giornata si concluderà con un incontro culturale alle 19 dedicato ai 150 anni della Pezzata Rossa di Oropa, con l’intervento di Danilo Craveia, archivista del Santuario. La giornata di domenica sarà dedicata al Raduno Nazionale del Cane Pastore di Oropa. A partire dalle 10, i cani verranno valutati da giudici ENCI per il riconoscimento ufficiale RSA: un’occasione unica per appassionati e allevatori. Inoltre la giornata sarà arricchita dall’intrattenimento musicale della street band “Eva Cèra”.

Le famiglie con bambini troveranno un’atmosfera accogliente e attività pensate appositamente per i più piccoli. In entrambe le giornate, il Centro Equestre di Mottalciata organizza passeggiate con i pony, che permetteranno ai più piccoli di vivere un'esperienza indimenticabile a contatto con gli animali, passeggiando in un ambiente sicuro e naturale nel contesto del Santuario. Domenica mattina a partire dalle 10, e al pomeriggio a partire dalle 15, il Caseificio Valle Elvo propone la tradizionale dimostrazione della lavorazione del latte. I bambini e le famiglie potranno scoprire come si produce il formaggio, partendo dal latte appena munto fino alla creazione dei prodotti caseari tipici delle nostre valli. Un’occasione per imparare divertendosi, e per vedere da vicino una tradizione secolare che fa parte del patrimonio culturale locale.

Infine, a causa della recente circolazione del virus BTV8 (Blue Tongue) tra ovini e bovini, gli allevatori hanno ritenuto opportuno non organizzare il tradizionale raduno zootecnico, per evitare l'insorgenza di focolai e garantire la sicurezza sanitaria.

Questo il programma:

SABATO 14 SETTEMBRE

ore 9 – 18: Fiera degli espositori, vendita di prodotti tipici e artigianato locale Passeggiate con i pony a cura del Centro Equestre di Mottalciata

ore 10 – 15: Mostra di trattori d’epoca a cura dell’Associazione Cavalli d’acciaio

ore 12 – 13: Distribuzione del piatto tipico “Polenta Concia”

ore 19: “1874-2024: la Pezzata Rossa di Oropa compie 150 anni”. Incontro con Danilo Craveia nella tensostruttura – piazzale inferiore

DOMENICA 15 SETTEMBRE

ore 9 – 18: Fiera degli espositori, vendita di prodotti tipici e artigianato locale. Intrattenimento musicale della street band “Eva Cèra” Passeggiate con i pony a cura del Centro Equestre di Mottalciata

ore 10: Raduno Nazionale del Cane da pastore d’Oropa con riconoscimento ufficiale RSA. Valutazione e verifica degli standard di razza, sotto il patronato dell’ENCI.

ore 10: dimostrazione della lavorazione del latte a cura del Caseificio Valle Elvo

ore 11: Visita guidata al Santuario, al Museo dei Tesori e agli Appartamenti Reali

ore 12 – 13: Distribuzione del piatto tipico “Polenta Concia”

ore 15: dimostrazione della lavorazione del latte a cura del Caseificio Valle Elvo