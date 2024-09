La Corsa della Speranza a Biella, orari e programma della 20° edizione

Si avvicina il giorno della Corsa della Speranza del ventennale: domenica 15 settembre partirà dalla sede del Fondo Edo Tempia la manifestazione podistica che coniuga sport e solidarietà. Il ricavato infatti diventa una donazione a sostegno della ricerca sul cancro, così come accade dalla prima edizione del 2004, e in particolare ai laboratori che dal 2001 hanno messo anche Biella al centro della comunità scientifica che guida i progressi nelle diagnosi e nelle cure dei tumori.

Iscriversi sarà possibile dalle 9 della domenica alle postazioni delle volontarie e dei volontari: il costo è di 10 euro per gli adulti e di 5 per i bambini. Insieme al pettorale si riceverà il pacco gara: nello zainetto firmato Banca di Asti ci saranno anche piccoli omaggi di prodotti per la cura della pelle offerti da Rilastil e l’imperdibile maglietta del ventennale da indossare in corsa e poi da aggiungere alla collezione. C’è chi le ha conservate tutte dal 2004 a oggi. È possibile anche iscriversi in anticipo fino a venerdì alla sede del Fondo Edo Tempia: la segreteria è aperta dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18. Per chi si presenterà fino a venerdì ad aggiungere il suo nome a quello dei partecipanti è previsto un omaggio in più, un buono sconto da spendersi nel negozio Bibosport.

Nel giorno della manifestazione, la prima partenza sarà alle 10 per il minigiro riservato ai più piccoli, un’altra tradizione della Corsa della Speranza. L’anello breve, semplice e in sicurezza sarà attorno alla sede del Fondo. Alle 10,30 prenderà il via la “non competizione” per tutti: non ci sarà classifica finale anche se c’è sempre chi ci tiene a tenere un buon ritmo e a tornare sotto la linea del traguardo davanti a tutti. I cinque chilometri di tracciato sono senza salite o difficoltà particolari: si transiterà da viale Carducci, viale Matteotti, via Mazzini, via Garibaldi, via Moro, via Delleani, via Torino, viale Macallè per poi risalire lungo via Rosselli, attraversare i giardini del Vernato e i giardini Zumaglini, fare passerella in via Italia e poi, lungo via Galilei ritornare sotto lo striscione in via Malta.

Qui la festa continua con il tradizionale ristoro per recuperare dalle fatiche della corsa, ma anche con la postazione truccabimbi per i più piccoli, la musica e soprattutto con la lotteria, legata ai pettorali. Tutti coloro che hanno partecipato, da chi ha tenuto un’andatura velocissima a chi ha preferito camminare, potranno vedere il loro numero estratto e aggiudicarsi i premi in palio: il più ricco è una bicicletta a pedalata assistita. Per chi cercherà parcheggio nei dintorni della sede del Fondo Edo Tempia, un piccolo promemoria: la domenica è gratis anche la sosta nelle zone blu, come le vicine via Caraccio, viale Matteotti o lo spiazzo di via Repubblica-via Vercelli.