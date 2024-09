Le comunità di Torrazzo e Zubiena in pellegrinaggio al Santuario d’Oropa

Le comunità di Torrazzo e Zubiena in pellegrinaggio al Santuario di Oropa. L’appuntamento, organizzato dalle comunità di Zubiena e Torrazzo, si terrà domenica 15 settembre, con ritrovo alle 7:15 in Piazza Quaglino a Zubiena, dove partirà il trasferimento in auto a Santa Eurosia di Pralungo.

Da qui la passeggiata lungo il sentiero nel bosco, percorribile anche dai bambini, da Sant’Eurosia ad Oropa, della durata di circa un’ora e mezza. Alle 10:15 i parteciperanno assisteranno alla Santa Messa nella Basilica Nuova di Oropa. In caso di pioggia, il cammino a piedi sarà annullato.