Le corse della settimana di newsbiella.it dal 10 al 15 settembre

Questa settimana nel Biellese si corre a Pollone, Massazza, a Rosazza, Biella e c'è anche una passeggiata inclusiva a Miagliano.

A Pollone giovedì 12 settembre e sabato 14 settembre 2024 si corre per il Trofeo Jean Marc Mosca, organizzato dal Gruppo Alpini di Pollone in concomitanza con la festa patronale di S. Eusebio, con la collaborazione della Pro Loco di Pollone, il supporto tecnico dell’AS Gaglianico 1974 e il patrocinio del Comune di Pollone. Giovedì 12 settembre 2024 Corsa/Camminata ludico-motoria per le vie di Pollone Ritrovo: ore 18:00, Palazzo Municipale, Pollone; Partenza: ore 19:30 Pasta party all’oratorio di Pollone; Partecipazione alla passeggiata + pasta party: 10 €; Solo partecipazione alla passeggiata: 5 € Solo pasta party: 10 €

MINIGIRO Sabato 14 settembre 2024 Corsa per bambini e ragazzi dai 0 ai 14 anni; Ritrovo: ore 14:30, piazza S. Rocco, Pollone Merenda con distribuzione dei premi

Per ulteriori informazioni: tel. 335.5270314 - 015 61257

A Massazza sabato 14 settembre si corre per il Birrathlon. Il ritrovo è alle ore 15 in piazza. La partenza del primo atleta è alle ore 16. Non è una semplice corsa ma un circuito ad ostacoli in cui dovrai affrontare prove di precisione, bevendo buona birra. L'organizzazione è in capo alla "Proloco Massazza". La manifestazione è una corsa goliardica non competitiva a passo libero aperta a tuti. Possono partecipare tutte le persone in buono stato di salute. Ai minori non sarà consento assumere sostanze alcoliche. Il percorso prevede un circuito di circa 1,7 km da percorrere per 3 tolte. Ad ogni passaggio al traguardo (tra primo e secondo giro e tra secondo e terzo giro) sarà prevista una prova di tiro amatoriale. In questa postazione “il birrathlon atleta” avrà a disposizione 5 colpi per colpire il bersaglio (entro un tempo massimo di 30 secondi). Ad ogni colpo mancato l’atleta terrà penalizzato di 10 secondi sul tempo totale di gara. Lungo il percorso verranno predisposti ostacoli e una postazione con bevuta birra (non obbligatoria, ma che fornirà un bonus sul tempo totale). Il percorso si svolge in prevalenza su selciato asfaltato. La partenza dei partecipanti terrà scaglionata ogni 30 secondi. L' Orario partenza primo atleta ore 16:00. La manifestazione è coperta da assicurazione. Le iscrizioni avranno luogo il giorno della manifestazione a partire dalle ore 15:00 (presso la Piazza del Comune davanti al Polivalente “Filippo Turati” a Massazza (BI) – Via Castello 1) e fino all’inizio della manifestazione.

A Rosazza sabato 14 settembre 2024 c'è la 6° Corsa al buio in montagna* 32ma Rosazza 920m (BI) Uno del borghi più belli d'Italia Rifugio Madonna Della Neve 1480m a due passi dal cielo. Entro ore 20:20 Ritrovo a Rosazza al parcheggio x colle Gragliasca, briefing al cartello Rifugio Madonna Della Neve e partenza corsa tutti insieme. Info: fb Enzo Peraldo tel. 338 54 94 174 no whatsapp! Si tratta di un allenamento collettivo gratuito in notturna. Con Classifica Ufficiale, aperto a tutti i maggiorenni, senza iscrizione e senza premi, chi si aggrega : corre o cammina in autosufficienza e si autocronometra per la redazione della classifica finale Obbligatorio : 2 lampade a pile, conoscere il percorso, cellulare e abbigliamento adeguato. 3,3 km, 570m disl.+ solo salita su sentieri e mulattiere. Nessuna iscrizione!! 0 € Nessun ristoro!! Nessuna assistenza!! Nessun premio!!Classifica ufficiale L'importante è : fare sport, gareggiare e divertirsi in compagnia Chi vuole mangiare, bere o dormire si deve prenotare al rifugio Madonna Della Neve telefonando al tel 015 - 60 97 000. Si correrà solo con bel tempo : in caso di pioggia o di previsioni meteo avverse, la corsa sarà rinviata a domenica 15 settembre e se piove anche domenica in data comunicata su Fb Enzo Peraldo, Vietato l'uso dei bastoncini e correre con animali!! Ogni partecipante si assume la responsabilità penale e civile per qualunque danno fisico e materiale dovesse subire e causare a terzi.

A Miagliano sempre sabato 14 settembre c'è una passeggiata inclusiva: un pomeriggio da trascorrere in compagnia, aperto e adatto a tutti. L’evento è alle ore 14.30 si terrà il ritrovo presso la sede dell’Associazione Amici della Lana di Miagliano, in via Vittorio Veneto 2. La giornata prevede una passeggiata lungo la roggia, priva di barriere architettoniche e la visita alla mostra “Amici della Lana”. Alle ore 16.30 ci sarà la merenda.

Domenica 15 settembre c'è la 20^ Corsa della Speranza, km 6, NC organizzata dal Fondo Edo Tempia. Partenza 10.30 dalla sede, dal 9 aprono le iscrizioni. Le iscrizioni si sono aperte ieri lunedì 9: dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18 ogni giorno fino a venerdì si potrà passare dalla sede di via Malta 3 e ritirare pettorale e pacco gara, con l’immancabile maglietta da collezione. Domenica 15 poi l’appuntamento è in un luogo speciale per celebrare degnamente l’anniversario di un’iniziativa nata nel 2006: alle 10,30 si partirà proprio dalla sede del Fondo Edo Tempia dove sarà collocata anche la linea di arrivo al termine dei cinque chilometri da affrontare a passo libero lungo le strade della città, scendendo fino a viale Macallè e poi risalendo per fare ritorno in centro passando da giardini Zumaglini e via Italia.