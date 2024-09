Pro Loco, Censimento Patrimonio Immateriale: il progetto si presenta

Sarà il Biellese ad ospitare la presentazione al Nord Italia del progetto “Censimento Patrimonio Culturale Immateriale” avviato quest’anno dall’Unpli nazionale e voluto dal Ministero della Cultura, da realizzare in collaborazione con Anci e il supporto tecnico dell’ICPI. Il lavoro di Censimento nazionale riguarderà anche il Piemonte per cui l’Unpli Piemonte ha ottenuto il patrocinio della Regione.

Sabato 14 settembre alle 10,30 a Palazzo Ferrero a Biella in Corso di Piazzo verranno ospitati dirigenti e referenti Unpli piemontesi e nazionali, ospiti ed istituzioni per esporre il Progetto del Censimento e le sue finalità. I saluti introduttivi e gli interventi istituzionali saranno affidati a Marzio Olivero, sindaco di Biella, a Edoardo Maiolatesi, assessore eventi e manifestazioni città di Biella; ad Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte; a Roberto Pella, Presidente Facente Funzioni dell’Anci; a Marina Chiarelli, assessore al Turismo e Cultura della Regione; a Luigi Bobba, presidente di Terzjus e a Fabrizio Ricciardi, presidente Unpli Piemonte. Modera Adriana Volpe.

Seguirà una Tavola Rotonda con Antonino La Spina, presidente Unpli Nazionale; Vincenzo Santoro, Responsabile Dipartimento Cultura dell’Anci; Leandro Ventura, Direttore Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale del Ministero della Cultura, Raffaella Tittone, Direttore dell’Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale del Ministero della Cultura; Michelangelo Pistoletto, artista biellese di fama mondiale; Michele Filippo Fontefrancesco Professore dell’Università Cattolica; Daniele Craveia, Archivista; Michele Colombo Presidente Fondazione Cassa di Risparmio Biella; e Alessandro Boggi Merlo, Presidente Sezione Turismo e Cultura dell’Unione Industriali del Biellese. Seguirà, infine, un focus sul Progetto Censimento in Piemonte che sarà esposto da Stefano Raso, vice presidente Unpli Piemonte; Danila D’Alessandro, presidente Unpli Biella; ed Angelo Boscarino, Ceo di Bia. Alla fine della mattinata, all’esterno del Palazzo ci sarà l’esibizione della Compagnia Scacchi Viventi di Crevacuore (Biella).

L’Incontro proseguirà poi nel pomeriggio, fino a sera, nell’area manifestazioni di Valdengo, sempre nel Biellese, dove si presenteranno 250 protagonisti, espressione di circa venti testimonianze di Beni Immateriali Piemontesi. Dai canti ai balli ed alle tradizioni: dal Festival delle Sagre di Asti al Folclore Vigezzino (Vco), dalle Fisarmoniche di Valdengo al Palio di Fossano e altri ancora. Poi si presenteranno le Tradizioni Carnevalesche Piemontesi: da Santhià a Chiavazza, per citarne due. E ancora l’enogastronomia storica tradizionale della Pro Loco di Ovrano. E poi le Sacre Rappresentazioni di Romagnano Sesia, Borriana e Sordevolo.Infine, per i mestieri storici e le Tradizioni Artigiane Piemontesi, saranno presentati il Puncetto Valsesiano, l’arte del Finto Marmo di Rima e i Chiodaioli di Mezzenile. Una lunga teoria di compagnie, rappresentazioni e spettacoli unica nel suo genere, ma solo una piccola parte di quel Patrimonio Piemontese che il Censimento si propone di mappare.

L’assessore eventi e manifestazioni città di Biella, Edoardo Maiolatesi, dichiara: “Sono molto contento che il primo evento di questo importante progetto venga fatto sul nostro territorio questo sabato a Palazzo Ferrero. L’Italia ha da sempre un primato in quello che è il patrimonio immateriale rappresentato da cultura e tradizione che si fondono insieme creando l’identità e la storia delle nostre province. In particolare la nostra città è ricca di storia, di arte e di folclore che hanno come punto di sintesi la creatività per la quale Biella è stata riconosciuta, quasi cinque anni fa, anche come patrimonio UNESCO”.