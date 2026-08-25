Elisoccorso notturno, si amplia la rete: nuovi siti a Viozene e Piaggia

Prosegue il potenziamento della rete piemontese delle aree utilizzabili dall’elisoccorso nelle ore notturne. Sabato 22 agosto l’equipaggio dell’elisoccorso notturno di Azienda Zero ha completato con esito positivo la validazione operativa di due nuovi siti HEMS, aree individuate per l’atterraggio e il decollo dell’elicottero, a Viozene, nel comune di Ormea, e a Piaggia, nel territorio di Briga Alta.

I due siti ampliano la rete regionale disponibile per l’attività notturna e assumono particolare importanza per l’Alta Valle Tanaro, territorio montano caratterizzato da distanze significative dai principali presidi ospedalieri e da una viabilità che può rendere più complesso e prolungato l’intervento dei mezzi di soccorso terrestri.

La validazione con l’elicottero rappresenta però soltanto l’ultimo passaggio di un lavoro svolto sul territorio. I tecnici e il Gestore delle elisuperfici di Azienda Zero, nell’ambito del Servizio regionale di Elisoccorso diretto dal dottor Andrea Mina, operano in stretta collaborazione con le amministrazioni comunali e il Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese per individuare le aree più idonee sotto il profilo aeronautico e della sicurezza.

Dopo l’individuazione vengono effettuati sopralluoghi e valutazioni tecniche e, quando necessario, concordati e realizzati interventi di adeguamento per consentire l’utilizzo dell’area da parte dell’elicottero anche di notte. Un lavoro di squadra che permette di costruire progressivamente una rete sempre più capillare, con particolare attenzione ai territori montani e più difficilmente raggiungibili.

La posizione di Viozene e Piaggia riveste inoltre un valore strategico per la collaborazione tra i sistemi di emergenza di Piemonte e Liguria: in caso di necessità i due siti potranno essere utilizzati anche dall’elisoccorso ligure Grifo, operativo di notte dalla base di Albenga, nell’ambito degli accordi interregionali esistenti.

“Garantire un soccorso tempestivo ed efficace anche nei territori montani e più distanti dai grandi ospedali – ricorda l’assessore alla Sanità della Regione Piemonte Federico Riboldi - significa rendere concretamente universale il diritto alla salute. L’ampliamento della rete dell’elisoccorso notturno va esattamente in questa direzione: Viozene e Piaggia rappresentano due nuovi punti strategici per l’Alta Valle Tanaro, dove nelle emergenze il fattore tempo può diventare ancora più determinante a causa delle distanze e delle caratteristiche del territorio. Continuiamo quindi a investire su una rete di emergenza-urgenza sempre più capillare e capace di portare rapidamente professionisti e cure avanzate dove servono, a qualsiasi ora del giorno e della notte. Particolarmente importante è anche la possibilità di mettere questi siti a disposizione dell’elisoccorso ligure, perché nelle emergenze i confini amministrativi devono lasciare spazio alla collaborazione e alla capacità dei sistemi sanitari di offrire insieme la risposta migliore ai cittadini”.

“L’ampliamento della rete dei siti HEMS notturni rappresenta un investimento concreto sulla sicurezza e sull’equità di accesso al soccorso sanitario – sottolinea Massimo D’Angelo, Direttore Generale di Azienda Zero –. L’obiettivo è consentire all’elisoccorso di raggiungere, anche nelle ore notturne, le aree più periferiche e montane del Piemonte, riducendo nelle emergenze tempo-dipendenti i tempi necessari per portare sul posto un’équipe sanitaria avanzata. È un risultato reso possibile dal lavoro dei nostri professionisti e dalla collaborazione con le amministrazioni locali, il Soccorso Alpino e tutti i soggetti che contribuiscono quotidianamente allo sviluppo di questa rete”.