TOR330: presentati i top runners 2024.

La grande festa del TOR330 – Tor des Géants® è iniziata con la consegna dei pettorali e la presentazione dei top runners, prima del pasta party e del countdown sulla linea di partenza di Viale Monte Bianco a Courmayeur di domani alle 10 e alle 12.

Al Jardin de l’Ange tanti atleti, tifosi e semplici curiosi hanno voluto assistere alla sfilata dei migliori corridori attesi in questa gara. Tanta era l’attenzione per François D’Haene, sicuramente il più atteso visto il suo curriculum, che però mai si è confrontato con una gara come il Tor des Géants®. Saltato il confronto con il quattro volte vincitore Franco Collé, ai box per un infortunio al menisco, non avrà vita facile viste le presenze di Andrea Macchi, Benat Marmissolle, Corneliu Buliga, Damian Hall, Galen Reynolds, Gianluca Galeati, John Kelly, John Tidd, Lawrence Eccles, Louis Calais, Martin Perrier, Max Moberg, Oliviero Bosatelli, Sange Sherpa, Seth Swanson.

Anche nella gara femminile gli occhi sono puntati su Jasmin Paris, unica donna a concludere la mitologica Barkley Marathons, che ha “rubato la scena” alla connazionale Sabrina Verjee, vincitrice nel 2022 e detentrice del record 80h19’38”. Tra le top runners presentate anche Claire Bannwarth, Corina Sommer, Delphine Avenier, Juliette Blanchet, Katharina Hartmuth, Lisa Borzani, Manuela Villaseca, Melissa Paganelli.

Un Tor des Géants® ricco di sorprese e presto i primi monitoraggi degli atleti biellesi in gara.