Biella Rugby: prossimamente tre gare in programma, presentati gli appuntamenti.

Tre sono le gare in programma prima dell’inizio del Campionato di Serie A1 maschile 2024/2025 fissato per il prossimo 13 ottobre.

Due gli incontri amichevoli. Il primo si giocherà a Biella sabato 14 settembre alle ore 16, contro VII Rugby Torino, l’ultima in trasferta sabato 28 settembre a Milano, contro Asr Milano alle ore 17.

Evento eccezionale, primo nella storia del club, sabato 21 settembre alle ore 14.30 , si giocherà a Biella il barrage Coppa Italia . A Biella Rugby toccherà la difficile sfida contro Mogliano (Serie A Elite). La vincente acquisirà il diritto di accedere alla Coppa Italia, un campionato parallelo che vede coinvolte squadre di Serie A Elite e Serie A1.

“Inizieremo la preparazione alla prossima stagione incontrando Settimo, una partita che vorrei utilizzare per permettere a tutti i ragazzi di esprimersi al meglio dedicando ad ognuno un buon minutaggio. Ogni giocatore avrà il suo spazio per dimostrare le proprie capacità. Faremo squadre miste, composte da giovani e più esperti, ma lo scopo dell’incontro sarà testare per la prima volta quest’anno, lo stato del nostro attacco e della nostra difesa”, spiega coach Alberto Benettin, “finiremo con Milano, una squadra che parteciperà al nostro stesso campionato, una squadra forte che nelle ultime stagione è riuscita a metterci in difficoltà. Sarà l’ultimo test prima dell’inizio ufficiale del campionato, per questo presenteremo una formazione più definita per rifinire schemi e verificare ulteriormente il livello raggiunto. Nel mezzo il barrage di Coppa Italia, un evento eccezionale che ci vede opposti al fortissimo Mogliano che si presenterà a Biella determinato a passare, quindi pronto a schierare i migliori giocatori a disposizione e mi permetto di ricordare che molti dei loro giovani sono atleti dalla Nazionale U20 e alcuni giocatori ex Nazionali. Cercheremo di farci trovare preparati. Giocheremo contro avversari sulla carta molto più forti di noi, dovremo provare in tutti i modi a portare a casa il risultato, ma è giusto sottolineare che anche i nostri avversari avranno lo stesso obiettivo. Saremo obbligati a schierare sei giocatori Under 23 da regolamento e anche loro avranno lo stesso obbligo. Sarà dura, ma un ottimo test per la nostra difesa che ci permetterà di capire se saremo in grado di arginare la squadra avversaria. Una grande occasione per tutti i biellesi di vedere dal vivo una partita di alto livello”.