Auser, Fausta Gallo confermata presidente provinciale

Fausta Gallo, nei giorni scorsi, è stata confermata all’unanimità presidente provinciale dell’Auser. Marco Abate e Laura Moretti, invece, sono i due vicepresidenti. A votare, i delegati eletti di Cossato, di Zumaglia, della Valsessera, della Valle Strona e di Soprana. Il nuovo mandato durerà quattro anni.

“L’anno scorso quando sono subentrata alla direzione dell’associazione ho trovato una situazione molto complessa - spiega -. Insieme a tutti i gruppi e le persone che animano l’associazione vogliamo guardare avanti, proseguire e migliorare la promozione sociale, lavorando sul turismo, ma non solo, grazie a convenzioni e condivisioni con le amministrazioni comunali del territorio. In questo senso abbiamo appena firmato l'accordo con i comuni di Pettinengo e di Mongrando, per progetti legati alla terza età”.

“Abbiamo inoltre stilato un calendario condiviso di tutti gli Auser presenti nel Biellese - spiega ancora Gallo, ex vicesindaco del comune di Zumaglia -. Sigliamo inoltre, a breve, degli accordi di collaborazione con le associazioni Anzitutto e Aima per partecipare a bandi e iniziative varie, al fine di ottenere contributi e proporre progetti innovativi alla comunità”.

"Auser cerca volontari, persone che abbiano voglia di mettersi in gioco, aiutando il prossimo - spiega Alice Ronchi, di Auser -. Persone che dopo un corso di formazione, gratuito, possano a seconda delle proprie vocazioni e capacità, sostenere le diverse attività che svolgiamo. Presto avremo, per esempio, una nuova automobile, con la quale potremo accompagnare persone anziane a visite mediche o riabilitative, sia in città a Biella sia nei paesi della provincia”.