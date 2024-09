ParaOlimpiadi di Parigi, argento storico per le Atlete Tarantello&Visaggi con la maglia azzurra FOTO

Nello scorso fine settimana, grandissima doppietta dell’atleta lecchese Michele Bonacina (lo Squalo) che nel Campionato Mondiale di Triathlon Cross e di Duathlon Cross in Australia ha conquistato una strepitosa ed incredibile doppietta con il doppio titolo mondiale nelle due discipline!

Per lui due gare di altissimo livello che hanno portato i colori azzurri (e anche quelli di Valdigne Triathlon) sul gradino più alto del podio mondiale. Per lo Squalo ancora due strepitosi allori dopo i tanti di carattere nazionale ed internazionale conquistati.

A Riga sabato 24 agosto in Europe Cup Junior di Triathlon prova sfortunata ma in fondo positiva per la biellese Costanza Antoniotti, che, uscita tra le prime dalla frazione di nuoto, quando era nel gruppo di testa in bike è stata coinvolta da una caduta provocata da un’altra atleta, per lei un po’ di rammarico e un buon 11° posto finale. Venerdì 30 agosto si sono disputati i Campionati Mondiali Universitari a Danzica in Polonia ben due le nostre Atlete convocate per il prestigioso trofeo internazionale: la Campionessa Italiana Universitaria Francesca Crestani e l’argento universitario Carlotta Bonacina. Buon risultato per quest'ultima che ha ottenuto il 9° posto assoluto, 30° posto per Crestani che purtroppo ha gareggiato in condizioni precarie a causa di una sindrome influenzale.

Sabato 31 agosto si è disputata la Mixed Relay del Mondiale Universitario, convocata in staffetta Carlotta Bonacina che ha contribuito a portare la squadra italiana al 9° posto assoluto. Un applauso alle due Atlete Azzurre e di Valdigne Triathlon che hanno rappresentato i colori italiani nella prestigiosa manifestazione.

Nella settimana dal 25 al 31 agosto i Giovani di Valdigne Triathlon hanno seguito un Camp di allenamento a Marina di Massa. La settimana è terminata con la partecipatissima gara denominata “The Night of Triathlon” competizione in notturna sul lungomare di Marina di Massa che ha visto il sold out con la partecipazione di circa 500 atleti provenienti da ogni parte d’Italia. Al femminile, ottima gara di Costanza Antoniotti, prima dopo lo swim, che ha conquistato il sesto posto assoluto nel podio allargato ed il primo posto tra le Junior.

Gara molto positiva per l’arquatese Erica Pordenon 13° assoluta e bronzo Youth B, seguita dalla parmense Asia Baistrocchi 15° assoluta, 4° YB e protagonista di una frazione di nuoto al top. Ancora un oro tra le M3 e un incredibile 20° posto assoluto per la biellese Alessandra Degiugno. Al maschile, gara con i migliori per il torinese Enea Demarchi (per lui una bike molto positiva), 13° assoluto. Gara stupefacente per il biellese Giacomo Frassati, che pur penalizzato dalla partenza in seconda batteria, ha staccato (a parimerito con il vincitore della gara il cuneese Simeone Romano) il miglior tempo di nuoto ed ha tagliato il traguardo in 18° posizione su più di 400 partenti maschi.

Bravo il torinese Filippo Gai, 28° al traguardo e Marco Sabbatini anche lui nel primo quarto della classifica generale. A Cesenatico, nel prestigioso Triathlon Olimpico delle Adriatics Series, ancora un podio per il biellese Marco Schiapparelli, sempre abbonato alle medaglie, bronzo tra gli M2, con una ottima gara nel caldo afoso della località romagnola, buon piazzamento tra gli S2 per Gianluca Marzocchi. Nella gara di Triathlon Sprint argento assoluto, con una gara perfetta, per il padovano Giacomo Mazzolin, protagonista di tre frazioni al top.

Domenica 1° settembre è andato in scena il Triathlon Olimpico di Locarno in Svizzera. Ancora una gara tra i migliori protagonisti per Andrea Manzotti, che, nonostante una congestione in prima frazione, è stato protagonista di una rimonta fenomenale che lo ha portato all’11° posto finale ed al 4° nella categoria 35-44M. Ottimo esordio sulla distanza per Dalia Jessica Romoli. A Zell am See in Austria domenica 1° settembre si è disputata una delle tappe più dure del Circuito IM con il 70.3 (Triathlon Medio) dove sono stati protagonisti tre alfieri verde-turchese-oro, 6° posto di Categoria, con una prova maiuscola, per Raffaella Turco, molto bene il Coach biellese Stefano Massa, con il 20° posto di categoria, e ancora un traguardo da Finisher per l’altro biellese Alberto Belli, per lui un’altra prova terminata nel Circuito IronMan.

Dulcis in fundo giunge una delle notizie più belle: lunedì 2 settembre le atlete azzurre e di Valdigne Triathlon Francesca Tarantello e Silvia Visaggi hanno conquistato la medaglia d’argento alle ParaOlimpiadi di Parigi 2024 nella categoria PTVI con una prestazione di altissimo livello, per loro, per i tifosi italiani e per Valdigne Triathlon una gioia immensa!!! Un argento olimpico ottenuto dopo il Titolo Mondiale e per loro un futuro roseo davanti vista la giovane età di Francesca e Silvia.

Prossimi appuntamenti per gli atleti di Valdigne Triathlon saranno le gare di Circuito Cross di Lavarone e del Campionato Interregionale Giovanile di Lodi.