IRON GRAPE 2024: il Concorso enologico per i produttori di GATTINARA D.O.C.G.

Domenica 8 settembre nell’ambito di LUVA®, uno dei più importanti appuntamenti per la Città di Gattinara e per il territorio, che rappresenta la vetrina della Città e del suo prodotto d'eccellenza, il vino Gattinara D.O.C.G. si terrà l’edizione 2024 di “IRON GRAPE - Gattinara D.O.C.G.”, il Concorso Enologico riservato ai produttori di Gattinara D.O.C.G.

L’iniziativa, promossa dall’Enoteca Regionale di Gattinara e dell’Alto Piemonte, dal Comune di Gattinara e dalla Pro Loco, è volta a valorizzare il vino Gattinara D.O.C.G., uno tra i più grandi rossi d’Italia e tra i primi 120 al mondo, sfruttando i canali di comunicazione della manifestazione.

Una giuria qualificata composta da sommelier e degustatori esperti effettuerà una degustazione orizzontale alla cieca dei campioni in gara e premierà il miglior Gattinara (base) dell’ultima annata in commercio.

I vini in degustazione per il concorso saranno alla cieca e numerati per evitare condizionamenti di sorta rispetto al brand (etichetta e forma di bottiglia); il tutto per garantire la massima obiettività valutando al meglio le qualità organolettiche dei campioni in esame.

Il trofeo “Iron Grape” 2024, realizzato, come per le edizioni precedenti, dall’artista gattinarese Ruben Bertoldo, rappresenta in stile moderno uno dei simboli della Città di Gattinara, il Grappolo d'Uva Nebbiolo.

Nell’ambito del concorso enologico IRON GRAPE l’Enoteca Regionale di Gattinara e dell’Alto Piemonte in collaborazione con “LA STAMPA”, promuove, il Premio “MIGLIOR BOLLICINA DELL’ENOTECA REGIONALE” riservato ai vini metodo classico presenti nell’Enoteca Regionale di Gattinara.

Il trofeo “Iron Grape” 2023 è stato aggiudicato alla Cantina Vegis con il Gattinara DOCG 2018, mentre il premio “Miglior Bollicina” presente in Enoteca Regionale è stato aggiudicato al Nebolè 2015 della cantina Travaglini.

IRON GRAPE rappresenta un'occasione unica per appassionati, esperti e semplici curiosi di immergersi nel mondo del Gattinara, degustando i vini più rappresentativi di questa denominazione e scoprendo le peculiarità di un territorio che da secoli offre al mondo vini di straordinaria qualità.