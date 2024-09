Fondazione Marazzato: festa dei mezzi militari e serata benefica con musica swing

Gli eventi che hanno per protagonisti veicoli militari rievocano necessariamente scenari legati a conflitti e avvenimenti dai risvolti tutt’altro che felici, ma non di rado offrono anche lo spunto per dare contributi preziosi e positivi non soltanto sotto l’aspetto culturale ma anche in modo più concreto.

La due giorni “Campo Base Stroppiana II” che la Fondazione Marazzato organizza per il weekend del 28 e 29 settembre prossimi, è senza dubbio uno di questi. Accanto all’esposizione, ai convegni e alle varie attività dinamiche dedicate a tutti gli appassionati di mezzi militari, e più in generale a questa particolare branca della storia industriale italiana e dei trasporti, ci sarà infatti un evento benefico di particolare rilevanza.

La giornata di sabato 28 settembre si concluderà infatti con una serata di beneficenza il cui scopo principale è raccogliere donazioni da destinare a Fondazione Umberto Veronesi ETS, ente dedicato al sostegno della ricerca d’eccellenza per la cura dei tumori.

La cena e l’asta di beneficenza, la cui partecipazione è riservata e avviene per invito, sono intitolate proprio alla memoria di alcuni dipendenti del Gruppo Marazzato scomparsi quest’anno a causa di queste malattie.

Questa fase del programma si aprirà alle 19:30 con un aperitivo nell’area esterna del complesso di Stroppiana, sede della Fondazione e della Collezione Marazzato e teatro dell’evento, e proseguirà nei locali interni con la cena e la raccolta fondi.

Per questa sarà possibile sia effettuare donazioni libere sia partecipare, appunto, all’asta nella quale saranno battuti alcuni oggetti messi a disposizione da aziende e istituzioni partner della serata.

La seconda parte della serata, aperta a tutti, sarà allietata da un concerto swing tenuto dalla St. James Big Band e da un servizio bar, e si concluderà con l’esibizione di un gruppo di ballo, sempre a ritmo di musica swing, dalle 22:30 alle 23:00 circa.

Si tratta del primo evento serale previsto nel calendario dei Porte Aperte che la Fondazione Marazzato organizza nella sua sede di Stroppiana (VC), dove è ospitata la straordinaria Collezione Marazzato, con i migliori pezzi di una raccolti di quasi 300 tra camion, furgoni e altri veicoli d’epoca.

Di seguito il programma della serata:

Prima parte (riservata agli invitati)

Ore 19:30 aperitivo nell’area esterna del complesso

Ore 20:30 cena con asta di beneficenza

Seconda parte (aperta a tutti)

Ore 21.30 apertura cancelli e bar

Ore 22:00 concerto Swing della St. James Big Band

Ore 22:30 esibizione corpo di ballo swing “The Kitchen Swing”



Per registrarsi, ricevere la tessera e prendere parte a questo e agli altri futuri eventi della Fondazione Marazzato evitando la coda al desk di ingresso, ci si può





Lo Showroom della Fondazione Marazzato si trova a Stroppiana (VC), lungo la SP31.

Per info:

mezzistorici@gruppomarazzato.com

+39 0161320311