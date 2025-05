Sordevolo si prepara all’Adunata 2025: eventi e navette per un weekend di tradizione alpina.

In attesa dell’Adunata 2025, Sordevolo si anima con una serie di eventi dedicati alla tradizione alpina. Il programma prenderà il via venerdì 9 maggio, con l’apertura della mostra “Libri dedicati alla vita Alpina”, presso la biblioteca comunale (ingresso gratuito, orario continuato). In serata, alle ore 19:00, la Parrocchia di S. Ambrogio ospiterà il Coro Alpino Biellese “La Campagnola”, seguito alle 20:30 dalla cena in compagnia organizzata dal Gruppo Alpini di Sordevolo, presso la tensostruttura di Pratovalle (prenotazione obbligatoria).

Sabato 10 maggio proseguiranno sia la mostra libraria che, dalle 16:00 alle 19:00, l’apertura gratuita del Museo della Passione e del Museo Archivio Vercellone. Anche per questa serata è prevista una cena in compagnia nella stessa location di Pratovalle, sempre su prenotazione.

Per agevolare gli spostamenti, sarà attivo un servizio navetta aperto a tutti con partenza dall’ingresso di Sordevolo verso Biella. Venerdì dalle 14:00 alle 20:00 e sabato dalle 9:00 alle 20:00 la navetta collegherà via Ivrea 6 (Biella), mentre domenica 11 maggio sarà operativa dalle 8:00 alle 20:00 con capolinea in via Felice Piacenza 4. Da Biella è necessario contattare con 15-20 minuti di anticipo i numeri: Davide Perotto (349-7655192) o Davide Campra (328-4638077).