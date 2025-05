Graglia in festa per l'evento di primavera: l'esposizione di bestiame e la gara dei "buscarin" FOTO e VIDEO

Graglia in festa per l'evento di primavera: l'esposizione di bestiame e la gara dei "buscarin" - Foto di Nicola Rasolo per newsbiella.it

Oggi, domenica 4 maggio, il clou della manifestazione: mostra del bestiame e gara dei boscaioli che ha avuto luogo in mattinata, Santa Messa in Parrocchia e lo stand gastronomico. In programma anche i giochi per bambini e famiglie, ma il tempo inclemente ha complicato lo svolgimento delle attività: “Possiamo organizzare tutto, ma non il meteo – ha commentato Peretto – Speriamo in una pausa di sole; nonostante la pioggia, il bilancio resta positivo".

Sabato sera, in occasione dell’adunata degli Alpini, si è tenuta una serata speciale con la partecipazione della corale Campagnola di Mottalciata, che ha allietato il pubblico con i suoi canti. La serata è stata accompagnata da una cena a base di antipasti.

Tre giorni di festa a Graglia per la tradizionale Fiera Primaverile di Maggio. Organizzato dalla Pro Loco, presieduta da Alessandro Peretto, l'evento ha proposto un ricco programma iniziato venerdì sera con una serata dedicata ai giovani e ai coscritti del 2007, animata dalla discoteca.

Graglia in festa per l'evento di primavera: l'esposizione di bestiame e la gara dei "buscarin" - Foto di Nicola Rasolo per newsbiella.it

Graglia in festa per l'evento di primavera: l'esposizione di bestiame e la gara dei "buscarin" - Foto di Nicola Rasolo per newsbiella.it

Graglia in festa per l'evento di primavera: l'esposizione di bestiame e la gara dei "buscarin" - Foto di Nicola Rasolo per newsbiella.it

Graglia in festa per l'evento di primavera: l'esposizione di bestiame e la gara dei "buscarin" - Foto di Nicola Rasolo per newsbiella.it

Graglia in festa per l'evento di primavera: l'esposizione di bestiame e la gara dei "buscarin" - Foto di Nicola Rasolo per newsbiella.it

Graglia in festa per l'evento di primavera: l'esposizione di bestiame e la gara dei "buscarin" - Foto di Nicola Rasolo per newsbiella.it

Graglia in festa per l'evento di primavera: l'esposizione di bestiame e la gara dei "buscarin" - Foto di Nicola Rasolo per newsbiella.it

Graglia in festa per l'evento di primavera: l'esposizione di bestiame e la gara dei "buscarin" - Foto di Nicola Rasolo per newsbiella.it

Graglia in festa per l'evento di primavera: l'esposizione di bestiame e la gara dei "buscarin" - Foto di Nicola Rasolo per newsbiella.it

Graglia in festa per l'evento di primavera: l'esposizione di bestiame e la gara dei "buscarin" - Foto di Nicola Rasolo per newsbiella.it

Graglia in festa per l'evento di primavera: l'esposizione di bestiame e la gara dei "buscarin" - Foto di Nicola Rasolo per newsbiella.it

Graglia in festa per l'evento di primavera: l'esposizione di bestiame e la gara dei "buscarin" - Foto di Nicola Rasolo per newsbiella.it

Graglia in festa per l'evento di primavera: l'esposizione di bestiame e la gara dei "buscarin" - Foto di Nicola Rasolo per newsbiella.it

Graglia in festa per l'evento di primavera: l'esposizione di bestiame e la gara dei "buscarin" - Foto di Nicola Rasolo per newsbiella.it

Graglia in festa per l'evento di primavera: l'esposizione di bestiame e la gara dei "buscarin" - Foto di Nicola Rasolo per newsbiella.it

Graglia in festa per l'evento di primavera: l'esposizione di bestiame e la gara dei "buscarin" - Foto di Nicola Rasolo per newsbiella.it

Graglia in festa per l'evento di primavera: l'esposizione di bestiame e la gara dei "buscarin" - Foto di Nicola Rasolo per newsbiella.it

Graglia in festa per l'evento di primavera: l'esposizione di bestiame e la gara dei "buscarin" - Foto di Nicola Rasolo per newsbiella.it

Graglia in festa per l'evento di primavera: l'esposizione di bestiame e la gara dei "buscarin" - Foto di Nicola Rasolo per newsbiella.it

Graglia in festa per l'evento di primavera: l'esposizione di bestiame e la gara dei "buscarin" - Foto di Nicola Rasolo per newsbiella.it

Graglia in festa per l'evento di primavera: l'esposizione di bestiame e la gara dei "buscarin" - Foto di Nicola Rasolo per newsbiella.it

Graglia in festa per l'evento di primavera: l'esposizione di bestiame e la gara dei "buscarin" - Foto di Nicola Rasolo per newsbiella.it

Graglia in festa per l'evento di primavera: l'esposizione di bestiame e la gara dei "buscarin" - Foto di Nicola Rasolo per newsbiella.it

Graglia in festa per l'evento di primavera: l'esposizione di bestiame e la gara dei "buscarin" - Foto di Nicola Rasolo per newsbiella.it

Graglia in festa per l'evento di primavera: l'esposizione di bestiame e la gara dei "buscarin" - Foto di Nicola Rasolo per newsbiella.it

Graglia in festa per l'evento di primavera: l'esposizione di bestiame e la gara dei "buscarin" - Foto di Nicola Rasolo per newsbiella.it

Graglia in festa per l'evento di primavera: l'esposizione di bestiame e la gara dei "buscarin" - Foto di Nicola Rasolo per newsbiella.it