FestiValdiLana: tre giorni di eventi fra sport, musica e solidarietà.

Il Mercato Coperto di Ponzone si prepara ad accogliere la prima parte di "FestiValdiLana", la manifestazione organizzata dal Comune di Valdilana, in programma per il 16, 17 e 18 maggio. L’ingresso sarà libero e le attività si svolgeranno nell’area coperta e negli spazi limitrofi, con una proposta ricca e variegata.

Si parte venerdì 16 maggio con il "Globe Trotter on Tour", una serata di musica e divertimento a partire dalle 21.30 con Dj Set firmati da Intro Surprise, Dj Kob e Mr Lasty.

Sabato 17 maggio una giornata all’insegna dello sport e della prevenzione: alle 9.30 prenderà il via il torneo di calcio “Valdilana Biogliese”, valido come III Memorial Emilio Giletti, riservato alla categoria Esordienti 2012. Nel pomeriggio, alle ore 15, spazio alla salute con la “Camminata in Rosa”, a cura del Fondo Edo Tempia - Sezione di Ponzone. Il tema sarà “Parola chiave prevenzione”, con interventi delle dottoresse Padous e Minato. La giornata si concluderà con una serata musicale: alle 20.00 si esibirà la Stand Up Band, seguita alle 21.00 da Corrado Segato & B3 Band e alle 22.00 dalla Shary Band.

Domenica 18 maggio si conclude sulle due ruote con la giornata "Tutti in sella senza limiti" alle ore 9.00 e alle 14.30 è previsto un giro con i ragazzi in sella.

Durante le giornate di venerdì e sabato sarà attiva un’area bar e cocktail, in collaborazione con la Pro Loco di Trivero, e non mancherà lo street food per tutti i gusti.