Magnano, incontro pubblico contro le truffe agli anziani.

Le truffe agli anziani rappresentano un fenomeno in crescita che colpisce in particolare le fasce più deboli della popolazione. Per contrastare questo pericolo e sensibilizzare la comunità, il Comune di Magnano organizza un incontro pubblico di formazione e aggiornamento, in collaborazione con l'Arma dei Carabinieri.

L'appuntamento è fissato per sabato 17 maggio 2025 alle ore 16.00 presso la Biblioteca comunale di via Sosio 6.

Durante l’incontro verranno fornite informazioni utili per riconoscere i tentativi di truffa e difendersi efficacemente; si ricorda che l'invito è esteso a tutta la comunità.