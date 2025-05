Dorzano rende omaggio ai Caduti con i Veterani della 40ª Batteria

Sabato 10 maggio 2025, in occasione della 96ª Adunata Nazionale degli Alpini a Biella, il Comune di Dorzano ospiterà un momento solenne di commemorazione con la partecipazione dei Veterani della 40ª Batteria. L'iniziativa, organizzata dall’Amministrazione comunale, rappresenta un’occasione per accogliere i veterani nel paese e per rendere omaggio ai caduti di tutte le guerre.

Il ritrovo è previsto per le ore 11:00 in Piazza del Comune, dove si terrà l’alzabandiera e la deposizione della corona al cippo commemorativo. A seguire, il corteo si sposterà al Camposanto e al Parco della Rimembranza per completare il percorso della memoria.

Il Sindaco e l’Amministrazione invitano tutta la cittadinanza a partecipare a questo importante momento di condivisione, storia e gratitudine verso chi ha servito il Paese.