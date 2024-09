Ener.bit, si parla di CER a Pettinengo.

Risparmio energetico, riduzione dell’impatto ambientale e produzione di energia pulita rappresentano la mission della Società Ener.bit, che negli ultimi giorni si è prodigata a favore della mobilità sostenibile, per portare l’e-bike sharing nell’interland biellese. Dopo la pausa estiva proseguono gli appuntamenti inerenti le CER, per promuovere la rete energetica condivisa, a cittadini, privati ed enti pubblici.

Il prossimo appuntamento si terrà a Pettinengo, dove il Presidente Paolo Maggia, il Direttore Alberto Prospero e la Responsabile Carmen Primo illustreranno tutte le opportunità in campo: “Vogliamo coinvolgere i cittadini nei benefici delle Comunità Energetiche Rinnovabili, evitando di escludere chi potrebbe trarne vantaggio. Grazie alla nostra esperienza, potremo offrire un servizio su misura per ogni area, adattando le soluzioni alle loro specifiche esigenze. Ogni ente territoriale avrà la possibilità di scegliere una configurazione diversa, in base alle adesioni. Il nostro obiettivo è di rendere semplice l’accesso alle CER, garantendo l’equilibrio fra produzione sostenibile e consumo”.

Presente anche il Sindaco, Giovanni Blumetti, che dimostra entusiasmo: “Negli obiettivi strategici del nostro programma amministrativo è presente lo sviluppo ambientale, durante l’incontro si potrà scoprire come le CER possono migliorare la qualità della vita del nostro paese: una grande opportunità per contribuire al progresso della comunità”.

L’incontro di martedì 10 settembre si terrà alle ore 20.30 presso l’Auditorium di Villa Piazzo; sarà libero e aperto a tutta la cittadinanza.

Per ulteriori in formazioni: 015.405.852 – 335.731.9091.