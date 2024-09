Salussola, l'Amministrazione: "Proseguiremo nel controllo assoluto delle attività della discarica di amianto"

Nel prendere atto della pubblicazione della recente sentenza del Consiglio di Stato riguardo il ricorso della società Acqua&Sole contro i precedenti pronunciamenti del TAR del Piemonte avverso la realizzazione della discarica di materiale contenente amianto, il Comune di Salussola esprime quanto segue: "Ferma restando la preoccupazione per la salvaguardia e la tutela della salute pubblica dei cittadini, si intende perseguire una linea di controllo assoluto e continuativo su tutte le future attività, e sempre in collaborazione con gli enti del territorio preposti, A.R.P.A. regionale in primis, A.S.L. Biella, e uffici competenti della Provincia di Biella. Un cenno particolare va rivolto all’amministrazione Provinciale per aver gestito, in sede di conferenza dei servizi, il più scrupoloso e attento percorso di approfondimento e analisi di tutte le possibili criticità. Si evidenzia ancora come anche il Comune di Salussola sia stato parte integrante e critica in tutte le fasi della Conferenza dei servizi, mantenendo come focus primario la salute della popolazione e la salvaguardia del bene comune a garanzia del corretto svolgimento di una procedura in merito alla quale un’eventuale posizione contraria a priori non avrebbe sortito alcun risultato ostativo come ribadito nelle sentenze e spiegato in diverse occasioni pubbliche. A tutti coloro, enti, cittadini o associazioni, che hanno collaborato a mantenere alto il livello di attenzione e di dibattito sulla questione Brianco l’Amministrazione Comunale porge un ringraziamento per l’impegno profuso. Il Comune, tenuto conto della rilevanza e dell’impatto che lo stabilimento avrà sul territorio del Comune di Salussola, in futuro si impegnerà al monitoraggio delle attività stesse e dei parametri indicativi dell’andamento dell’impianto di smaltimento; ad ogni deviazione o segnale di attenzione sarà cura dell’Amministrazione Comunale ricorrere a tutte le possibili azioni nel rispetto della vigente legislazione ambientale e sanitaria".