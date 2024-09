Dojo o Nami Biella, dal 9 settembre al via ai corsi

Per tanti il Judo è il piacere di praticare, per alcuni è il sapore della competizione, per pochi un allargamento dell'essere nell' Universo. Tutto questo è Judo, la Via dell' Adattabilità, una delle Vie che cercano l'armonia e non la conquista dell' Universo"

( Cerare Barioli )

Il mondo di oggi impone sempre di più velocità di cambiamento e di adattamento, competizione sociale e professionale… ci impone di perseguire obiettivi di apparenza e di possesso…

Entrare nel dojo é come una magia che interrompe tutto questo e ci porta ad un ‘qui ed ora’ nel quale torniamo in contatto con noi stessi e ci concentriamo sull’ “essere nel presente”.

Applicarsi nel judo é tutto questo.

Il judo nasce come metodo di educazione, non come arte marziale, anche se ha origini nel jujitsu.

Educazione di sé stessi e degli altri.

Nel judo si pratica tutti insieme, si cresce tutti insieme, nel rispetto e nell’applicazione dei suoi principi universali.

Chi entra nell’ O Nami Dojo di Biella trova tutto questo.

Dai bambini più piccoli fino agli adulti si sviluppa l’autostima, si trova serenità ed equilibrio e si vive la libertà di scegliere e seguire la propria strada, che può essere quella della pratica di un judo educazione amatoriale oppure di judo agonistico, del perfezionamento della tecnica attraverso lo studio del Kata ed anche dello studio dello Yoseikan Budo, che nasce come disciplina marziale che unisce judo aikido e karate nelle forme tradizionali.

Nonostante il judo sia spesso visto come una semplice attività settimanale, esso va ben oltre. Qui i ragazzi si incontrano e stringono amicizie destinate a rimanere durante la pratica ma anche al di fuori di essa. Perciò quello che ci teniamo a condividere , è che venire a praticare significa anche rivedere i propri amici e divertirsi insieme proprio facendo judo. É un'esperienza bellissima che lo rende un piacere che si aspetta per tutta la settimana!