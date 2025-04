Ginnastica Pietro Micca, Viola Mantoan tra le grandi alla Gold Star

Ancora una domenica su due fronti per la sezione di ginnastica artistica di APD Pietro Micca impegnata a Biella nell’organizzazione di una delle gare del settore Silver della Federazione Ginnastica d’Italia.

Nella palestra dell’Accademia dello Sport domenica 13 aprile hanno girato in pedana ben 323 ginnaste. Tra queste, impegnate nella prima prova del Campionato Individuale Silver LC3 avanzato c’erano anche tre ragazze della Società di casa. Arianna Belli, categoria Senior 1, si è ben difesa chiudendo la sua gara al sesto posto; arrivano due medaglie d’argento invece per Nina Plankensteiner e Martina Cozzani che hanno gareggiato rispettivamente tra le allieve 5 e le allieve 3.

Nel contempo a Jesolo, Viola Mantoan era impegnata nella prima prova Gold Star, novità di questo anno sportivo, gara che si è svolta in un contesto di grande prestigio, proprio in concomitanza del Trofeo Città di Jesolo che come da tradizione ha visto impegnate tutte le migliori ginnaste italiane e mondiali. In prestito alla Società CH4, Viola ha presentato tre attrezzi: volteggio, corpo libero e trave ottenendo ottimi punteggi e contribuendo all’ottavo posto finale della squadra.

Un bel contributo non solo dal punto di vista tecnico ma anche nello spirito di squadra, emozione che ha potuto abbracciare grazie alla collaborazione positiva delle due associazioni piemontesi. L’8 giugno a Treviglio la aspetta un’ulteriore esperienza insieme alla società torinese con la seconda prova Gold Star, che si terrà insieme alla Coppa Campioni.