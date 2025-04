Trasferta in Portogallo per Ginnastica Biella

Dall’11 al 14 aprile, Ginnastica Biella è stata impegnata in una lunga trasferta per partecipare alla competizione internazionale del 14° Gym Sport Artistic Gymnastics Matosinhos a Porto in Portogallo.

La delegazione, capitanata da Irina Sitnikova Tecnica della Società e dalla Giudice Internazionale Francesca Priarone, hanno rappresentato un pezzetto della ginnastica italiana in una competizione che ha visto la partecipazione di oltre 270 atleti provenienti da tutto il mondo. 33 le diverse delegazioni, dall’Europa al Medio Oriente, dal Sud Africa a Panama. Una bellissima manifestazione; un premio alla dedizione e all’impegno per Anna De Filippis, Martina Ettolli, Veronica Pastorato e Viola Piva, le portacolori di Ginnastica Biella. Sia la gara individuale che la gara di squadra, è stata affrontata con grinta e determinazione da parte di tutte le atlete.

Pochi gli errori, nessuno per Viola, la ginnasta più giovane del gruppo. Anna e Martina, con la loro esperienza hanno trainato la squadra. Anna De Filippis ha conquistato la finale alla Trave, dove ha ottenuto un ottimo 6° posto finale. Finale alle Parallele anche per Veronica Pastorato, che ha ottenuto la quinta posizione in classifica! La trasferta, oltre alla gara, ha permesso al gruppo, nuove esperienze e occasioni di socializzare con altri atleti, visitare luoghi, tradizioni e abitudini.

La società è orgogliosa del risultato e ringrazia le atlete e la sempre presente Irina. Un grazie di cuore a Francesca Priarone per il suo lavoro di giudice, Marianna Pelosi per l’organizzazione della trasferta, Federica Concas e Marcella Putignano per aver accompagnato e supportato “sul campo” il gruppo. Un saluto anche a Ines Camilla, Silvia Tartaro e alla squadra di Cuneoginnastica che hanno condiviso con Ginnastica Biella questa bellissima esperienza!