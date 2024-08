L'appello per ritrovare Daniel Cata scomparso il 27 agosto da Santhià

L'appello è stato pubblicato sulla pagina FB di Santhià. Lo condividiamo nella speranza che qualcuno abbia notizie utili al ritrivamento.

"Da martedì 27 agosto ore 18 si è allontanato da casa sita in San Germano Vercellese Daniel Cata di anni 46. Era con la sua bicicletta elettrica di colore bianco e nera, indossava una t-shirt bianca jeans e Adidas, con uno zainetto in spalla nero. Se qualcuno avesse anche solo trovato la bici o visto Daniel per favore tel al 3486942541. Si sono mobilitate le forze dell’ordine, i vigili del fuoco , l’unità cinofila ma di Daniel nessuna traccia"