Bosco del Vallino tra incuria e piante pericolanti, la minoranza: "Quando verrà messo in sicurezza?"FOTO

Il Bosco del Vallino a Mongrando è diventato oggetto di un'interrogazione a forma dei consiglieri del Gruppo Consigliare, Mongrando in Comune Luisa Nasso e Antonio Filoni.

Nel documento i consiglieri fanno riferimento a una riunione intercorsa tra l'amministrazione e alcuni esponenti dell’associazione “Amici della Natura”.

In particolare, si legge nell'interrogazione, Filoni e Nasso chiedono cosa sia emerso da quella riunione e "quali sono le manovre che l'amministrazione intende attuare per mettere in sicurezza l’area, dal momento che ad oggi è ancora in vigore l'ordinanza di divieto ad accedere poichè pericolosa".

"A oggi - si legge nel documento - lo stato di degrado di quell’area è arrivata all’epilogo , con la presenza di eternit e di alcune piante pericolanti e la natura vi sta facendo il suo corso in maniera naturale".