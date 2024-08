Avis Biella, più di 700 biellesi premiati per il loro altruismo

Sono più di 700 i donatori iscritti all'Avis di Biella chiamati a ricevere i distintivi associativi raggiunti con le costanti donazioni e gli anni di volontariato maturati. Una tradizione che si ripete con cadenza biennale e che porta ad incontrare donatori, famiglie e amici vicini all'Avis o interessati alla donazione.

Quest'anno l'evento si svolgerà sabato 21 settembre a Sandigliano presso il Relais Santo Stefano. Inizio alle ore 19 con l'aperitivo di benvenuto e la prima parte di premiazioni; seguirà poi la cena conviviale dove verranno consegnati i distintivi più preziosi fino ad arrivare alla consegna dei due distintivi in oro con diamante conferiti a Mauro Quinto Lanza e a Francesco Monteleone.

"È un grande onore per me annunciare ancora una volta numeri così importanti per la nostra sezione che è più che mai attiva" commenta il presidente della sezione di Biella Lorenzo Tivelli "grazie ai percorsi messi in atto in questi anni e al lavoro di rinnovamento portato avanti dal Consiglio, riusciamo a catalizzare l'impegno dei nostri donatori e l'attaccamento all'associazione. L'impegno dei tanti giovani iscritti ripaga il lavoro di questi anni".

I donatori che non potranno partecipare alla serata, le cui adesioni vengono raccolte dalla segreteria Avis entro il 13 settembre (i posti sono limitati e potrebbero presto esaurirsi), avranno tempo fino al 30 giugno 2025 per ritirare il proprio distintivo in sede negli orari di apertura.