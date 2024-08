PNRR: A Borriana un impianto fotovoltaico in Comune

Il Comune di Borriana ha licenziato il progetto di fattibilità tecnico-economica ed esecutivo del valore di 50 mila euro di una tettoia fotovoltaica presso la sede comunale del Comune in piazza Mazzini, in prossimità del relativo magazzino, in un'area destinata a cortile a ridosso del fabbricato che adibito ad autorimesse. L'installazione è prevista per sfruttare la superficie disponibile per la produzione di energia rinnovabile.

L'impianto sarà da 3.20 kWp ed è destinato alla produzione di energia elettrica a servizio del Comune.

Sponsor dell'iniziativa è il PNRR che ha assegnato a Borriana la somma di 50 mila euro per investimenti destinati all’efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all’efficientamento dell’illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all’installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.

In particolare, obiettivo del Comune è coniugare la protezione degli spazi sottostanti con la produzione di energia pulita, contribuendo a ridurre l’impatto ambientale e a migliorare l’efficienza energetica dell’area.