Trattore urta uno scooter, 68enne di Biella in ospedale

I Carabinieri di Salussola nella giornata di ieri venerdì 23 agosto intorno alle 17,40 sono intervenuti a Magnano per un incidente che ha visto coinvolti un trattore e uno scooter.

Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, sembra che facendo manovra il mezzo agricolo abbia urtato il motociclo e il suo conducente sia caduto a terra.

Quest'ultimo è stato portato all'ospedale di Biella per accertamenti in quanto avrebbe lamentato un dolore alla caviglia. In sella alla due ruote c'era anche una donna che non sembra però abbia riportato ferite. Entrambi, conducente e passeggera sono di Biella. L'uomo a bordo del trattore di Magnano.

