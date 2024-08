Lite al bar, danni in un dehors a Biella

Prima ha infastidito delle persone mentre erano dentro al locale, è stato ripreso e si è allontanato. Non contento è ritornato, e si è di nuovo messo a importunare le stesse persone di prima finendo con il dare in escandescenza.

A questo punto sono volati spintoni, e le sedie e i tavolini che si trovavano attorno alla lite sono state danneggiate.

Protagonista della vicenda un 26enne senza fissa dimora che è stato portato in ospedale. Il fatto è accaduto ieri sera intorno alle 21 a Biella, in un locale di via Marconi.

Sul posto sono arrivati i Carabinieri che stanno facendo le indagini del caso.

Seguiranno aggiornamenti.