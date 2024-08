Rally & Co ai nastri di partenza: presentati i prossimi appuntamenti.

Saranno 4 gli equipaggi griffati Rally & Co ai nastri di partenza della 39° edizione del Rally Città di Torino, pronti ad affrontare le 3 prove speciali.

Sessanta i km cronometrati con partenza ed arrivo dalla splendida location di Venaria Reale, per poi recarsi sulle classiche prove di Monastero, Chiesanuova e Pratiglione dalle quali si accenderà alle sfide per le vittorie di classe. Maurizio Gabella ed Enrico Ruffinelli con la Renault Clio Rally5 avranno il numero 31, seguiti con il 39 da Lorenzo Griffa e Nicolino Crevani sulla Renault Clio Williams, mentre con il numero 56 sulle portiere della loro Fiat 600 gruppo A scenderanno dalla pedana "Pucci" navigato da Christian Favaro. Nella gara storica al via Giuliano Zublena e Mara Zublena a bordo della loro Autobianchi a112 abarth, già utilizzata al Rally Lana storico.