Coppa Italia 2024: a Vermogno prende forma la ricerca dell’oro.

Il 6 ottobre 2024, l'Arena Victimula di Vermogno - Zubiena tornerà ad ospitare le gare di abilità nella ricerca dell'oro, in un evento che promette di essere una delle competizioni più avvincenti dell'anno. Le gare, valide per l'attribuzione del titolo di Campione Piemontese e per l'assegnazione del 23° Trofeo Diego Rossetti e della Coppa Italia 2024, si svolgeranno secondo il regolamento della World Goldpanning Association.

Di seguito il programma:

- 8:00 – Apertura dell'Arena e iscrizioni.

- 09:00 – Chiusura dell'ufficio gare e apertura ufficiale della manifestazione con l'alzabandiera.

- 09:30 – Inizio delle eliminatorie individuali per le categorie Uomini, Donne e Veterani, valevoli per la Coppa Italia. Seguiranno le eliminatorie del Trofeo Rossetti, con due manches e somma dei tempi.

- 12:30 – Pausa pranzo al sacco, con tavoli e panche a disposizione dei partecipanti.

- 13:00 – Ripresa delle gare con le semifinali e finali per tutte le categorie, sia per la Coppa Italia che per il Trofeo Rossetti.

- 17:00 circa – Premiazioni e chiusura della manifestazione.

Questa non è solo una gara, ma un'occasione per celebrare la passione e la tradizione della ricerca dell'oro, in un contesto che unisce competizione e convivialità. L'Arena Victimula vi aspetta per un evento imperdibile che segnerà l'autunno del 2024.

Non mancate!