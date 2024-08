Casapinta, dal Comune contributi alla Pro Loco per la sua attività

Il Comune di Casapinta attraverso una delibera di giunta ha concesso all'Associazione Pro Loco del paese un contributo complessivo di € 4.000,00.

In particolare di € 1.500,00 per Studio, progettazione e realizzazione murales, di € 2.000,00 per Manifestazioni ludico sportive (gara Mountain Bike e podistica per valorizzare il territorio e le realizzazioni all’interno dei borghi e dei sentieri e di € 500,00 per la Manifestazione Mercatini di Natale.

L’Associazione Pro Loco di Casapinta è nata nel 2023 ed opera sul territorio per la realizzazione di manifestazioni ed iniziative culturali e di promozione turistica del paese.

Per il Comune si tratta di una realtà che "Svolge una meritoria attività organizzando manifestazioni di varia natura con lo scopo di promozione turistica del territorio comunale"