Oasi Zegna: Incendio boschivo nei pressi del Bocchetto Sessera

L'allarme è scattato poco dopo mezzogiorno per una colonna di fumo che saliva dalle pendici del Monticchio. Dopo un sopralluogo e verificato che si trattava di un incendio boschivo, sono intervenute sul posto le squadre di Vigili del Fuoco e quelle degli Antincendi Boschivi. Valutata la situazione, in ambiente impervio e non raggiungibile con le manichette, il DOS e il COAIB hanno deciso di fare intervenire l'elicottero regionale per bonificare in sicurezza l'area. Il fuoco non minacciava le case ma si presentava una criticità dovuta a alla presenza di pineta e a un esteso letto di aghi di pino altamente infiammabile. In questo momento, alle 17.50 le operazioni sono ancora in corso.

seguiranno eventuali aggiornamenti