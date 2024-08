European Cup, bronzo per il biellese Achille Sangiorgi nella tappa italiana, FOTO

Per chi non la conoscesse, Bi Roller è la squadra di pattinaggio velocità biellese che, pur non avendo un impianto su cui allenarsi, grazie alla determinazione di atleti e dell’allenatore Federica Ugliengo porta a casa risultati importanti a livello internazionale.

L’ultimo in ordine di tempo e più significativo è quello conquistato da Achille Sangiorgi, al primo anno di categoria Senior, che durante l’ultima tappa di Coppa Europa che si è svolta nei giorni scorsi a Santa Maria Nuova in provincia di Ancona ha portato a casa un prestigiosissimo bronzo nella finale dei 500 metri.

Si è trattata di una prestazione strepitosa che ha visto confrontarsi campioni italiani e mondiali delle rotelle: per Achille il primo passo è stata l’importante qualifica ai quarti con il quinto tempo, quindi una spettacolare semifinale nella quale, dopo aver approfittato di un’incertezza dei 3 atleti che lo precedevano, ha superato tutti e ha condotto il gruppo per un giro e mezzo tagliando il traguardo per primo, infine una bella finale con una partenza velocissima che ha portato Achille sul podio.

All’evento che si è svolto dal 9 all’11 agosto, e che ha visto 420 atleti provenienti da mezza Italia e da 19 nazioni straniere, per Bi Roller hanno partecipato Andrea Mazzola e Michele Rocchetti, categoria Allievi, Susanna Rocchetti Junior che, nell’occasione ha corso per il team Absolute Skate, Saverio Valli e Achille Sangiorgi, Senior.

Per tutti i pattinatori biellesi i risultati sono stati importanti:

Oltre al bronzo nella 500 metri, Achille Sangiorgi ha conquistato un 10’ posto nella gara 5000 a punti, un 13’ nella 10 mila ad eliminazione, un 14’ nella 15 mila eliminazione con traguardi volanti e un 21’ nella 1000

Susanna Rocchetti ha corso molto bene e ha inanellato importanti risultati in tutte le gare, sfiorando anche una terza posizione e chiudendo con una medaglia di legno nella gara ad eliminazione e traguardi volanti e conquistando nelle altre gare 4, 5 e 6 posto.

Michele Rocchetti ha ottenuto due ottimi posti, 6’ nella 3000 ad eliminazione con traguardi volanti e 7’ nella 1000.

Andrea Mazzola ha corso con il cuore e ha dimostrato la voglia di fare e di migliorare i suoi risultati, gara dopo gara.

Saverio Valli ha nettamente migliorato i suoi tempi rispetto allo scorso anno.

Fondamentale come sempre il supporto degli sponsor che seguono Bi Roller per tutta la stagione, tra questi Acqua Lauretana che ha dissetato atleti e allenatore in queste caldissime giornate di gare marchigiane.

Ed ora ci si regala pochi giorni di vacanza prima di ricominciare gli allenamenti in vista delle ultima 3 gare di trofei per le categorie dai Giovanissimi agli Allievi e per gli atleti Junior e Senior due maratone, la Open dei Mondiali a Pescara il giorno 21 settembre e la maratona di Berlino il 28 settembre.

A settembre Bi Roller parteciperà a diverse promozioni in programma il 7 e il 14 settembre per far conoscere il pattinaggio nel territorio biellese e ripartiranno i corsi, per bambini e adulti, con parecchie novità.