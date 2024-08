Comune di Biella, Franceschini: "Grazie a tecnici, dirigenti e impiegati siamo riusciti a partire velocemente con il nostro lavoro"

Mi rivolgo a tutto il personale dell'Assessorato ai Lavori Pubblici del Comune di Biella:

A poche settimane dall'insediamento della nuova Giunta, desidero esprimere il mio più sincero ringraziamento a tutto il personale dell'Assessorato ai Lavori Pubblici per la disponibilità e l’impegno dimostrati sin dal primo giorno.

È soprattutto grazie a voi, tecnici, dirigenti e impiegati, che siamo riusciti a partire velocemente con il nostro lavoro. Nonostante la fase di transizione, la vostra dedizione e il vostro spirito di collaborazione hanno consentito alla macchina comunale di lavorare senza risparmio.

Sono certo che, continuando su questa strada, raggiungeremo risultati ancora più importanti e soddisfacenti per la nostra città.

La vostra professionalità è una qualità preziosa e rappresenta la colonna portante del nostro lavoro quotidiano. Le sfide che ci troviamo davanti richiedono il massimo impegno da parte di tutti noi. Ogni progetto, ogni intervento, ogni decisione che prenderemo avrà un impatto significativo sulla vita dei nostri concittadini. Pertanto, è cruciale mantenere questo spirito di collaborazione per garantire che ogni obiettivo venga raggiunto con successo.

Sono altresì convinto che, lavorando insieme con lo stesso entusiasmo e la stessa determinazione mostrati fino ad ora, riusciremo a trasformare in realtà i progetti che abbiamo in mente. Continuiamo su questa strada, certi che insieme potremo fare grandi cose per la nostra Città .