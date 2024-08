Rosazza, è tutto pronto: si inaugura la ferrata con indicazioni per persone non vedenti

Dopo diversi rinvii per maltempo, c'è finalmente una data per l'inaugurazione della ferrata di Rosazza. Il primo percorso con indicazioni per persone non vedenti. L'appuntamento è per sabato 10 agosto, dalle 14.30 alle 18. Saranno presenti anche guide alpine. Al termine dell'evento, aperitivo nel parco.