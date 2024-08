Agosto in festa per Rosazza: la Pro Loco presenta un ricco programma.

L'estate è nel pieno del suo splendore e il nostro amato borgo si prepara a regalarvi un agosto indimenticabile! Abbiamo preparato un calendario ricco di eventi per tutti i gusti e tutte le età. Ecco cosa vi aspetta:

- 3 Agosto - Concerto Gospel

Lasciatevi trasportare dalle emozionanti voci gospel nel suggestivo giardino di Villa Rolla Vercellone.

- 4 Agosto - Festa dell'Oratorio di San Defendente

Un giorno di festa a Beccara con mercatino, lotteria e l'immancabile sfilata degli alpini.

- 9 Agosto - La Bursch an Festival

Serata di teatro e musica a Beccara per gli amanti della cultura.

- 10 Agosto - Grande concerto Rock

I Carolina Reapers infiammeranno il Parco Comunale. Patatine, salamelle e birra per tutti!

- 13 Agosto - Masterchef Junior

I piccoli chef si sfideranno nella preparazione delle frittelle del Luna Park. Da non perdere!

- 16 Agosto - Festa di San Rocco

L'appuntamento tradizionale al Dasé con lotteria, incanto e la famosa polenta concia della Pro Loco.

- 17 Agosto - Mercatino dei giochi usati

Un'opportunità unica per i bambini di scambiare e scoprire nuovi tesori.

“E non dimenticate: l'ultima polenta dell'estate è in arrivo! Data da definire. Vi aspettiamo numerosi per vivere insieme la magia dell'estate rosazzese!