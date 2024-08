Calcio: il Presidente Regionale Dilettanti Mauro Foschia si ricandida

Nuova legge sullo sport, impianti sportivi, consulte territoriali e consulta regionale, ed il calcio nelle scuole.

Questi alcuni dei punti fondamentali del programma con cui il Presidente del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta della FIGC (Lega Nazionale Dilettanti), Mauro Foschia, si ricandida alle elezioni in programma a settembre (sabato 7 oppure sabato 14) per la conferma nei prossimi 4 anni .

Programma che Foschia ha voluto condividere nella serata di lunedì 29 luglio all'Hotel Bugella di Biella con le società della Delegazione Provinciale di Biella.

“La nuova legge sullo sport colpisce le società dilettantistiche - dice Foschia - perché impone regole e contratti, aumenta costi, burocrazia e responsabilità dei presidenti. Ha come obiettivo la gestione del calcio in modo professionale e poi professionistico, ma noi siamo dilettanti. E’ stata fatta in un ufficio del ministero, mentre noi vogliamo confrontarci con le società per ascoltare le loro proposte. E poi portate queste propose in sede di commissione nazionale per la modifica della legge”.

In tema strettamente calcistico, dalla serata è emersa una bella notizia. A settembre partirà un corso FIGC per istruttori di calcio a scuola, con lo scopo di collegare la scuola alle società calcistiche del territorio.

“In due anni – spiega Foschia – abbiamo quadruplicato il nostro intervento sull'ultimo anno degli asili: due anni fa avevamo 10 asili disponibili, l’anno scorso 50. Questo corso è un supporto alle società per entrare nelle scuole con persone formate a lavorare sulla fascia di età compresa tra i 5 e i 7 anni, in cui non c’è ancora l'insegnante di educazione fisica. Quindi non solo per attività calcistica, ma anche ludico-motoria”.

Si candida insieme a Foschia al Consiglio Direttivo il biellese Giulio Lanza.