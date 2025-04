Piemonte Ginnastica in gara su più fronti: i risultati del fine settimana FOTO

Weekend di impegni agonistici su più fronti per la ASD Piemonte Ginnastica. Nel Livello LC1 a Candelo, seguite dall’istruttrice Giada Pomini, le individualiste hanno gareggiato nella 2° prova di Campionato regionale le cui classifiche sono per anno di nascita. Aurora Cinguino S2 si classifica 11° su 35 partecipanti, Giorgia Falcetti J2 16° su 33, Alessandra Mosca S1 13° su 21 atlete. Belle prove con pochi errori che però sono costati diverse posizioni. Sabato, a Piossasco in provincia di Torino, nel circuito PGS, una bella rappresentanza di 19 giovanissime atlete e due Junior ha partecipato alla festa Ritmicamica. Podi per le Allieve Magliola Anna, oro, Seira Anita, Arianna Schiavone e Furno Marchese Sara argento, Bossolo Chloe bronzo. Nella Categoria Open Gareri Sara e Lucena Alves Valentina hanno condotto prove un po’ fallose. Bellissimo e simpaticissimo è stato il grande gruppo di Under8, magistralmente guidato dalle istruttrici Francesca Boggio e Teresa Romano e dall’ aspirante Sofia Berrone, coinvolto in una manifestazione senza né vincitori né vinti. Moltissime bimbe erano alla prima esperienza conquistando il cuore di genitori e nonni e la simpatia degli organizzatori. Ecco le ginnaste; Piscopo Katrin, Gilardino Gilianty, Pinzano Margherita, Magliola Ginevra, Sinopoli Francesca, Dottore Hilary, Rossi Maria Vittoria, Fusetto Lavinia, Giulia Farrugia, Disderi Bianca, Acceleanu Alessia, Pivano Rebecca, Chieppa Noemi, Seira Adele.