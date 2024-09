FIGC LND Piemonte Valle d'Aosta, il biellese Giulio Lanza consigliere regionale

FIGC LND Piemonte Valle d'Aosta: il biellese Giulio Lanza è stato eletto consigliere regionale nell'ambito dell’Assemblea Ordinaria elettiva del Comitato Regionale, nel corso della quale le Società aventi diritto di voto presenti al momento della votazione hanno unanimemente confermato quale Presidente Mauro Foschia per il quadriennio 2025/2028.

Negli anni passati nella Delegazione di Biella Lanza ha ricoperto la carica di Componente, Segretario, Vice Delegato e Delegato.

"E' un’opportunità che mi riempie di orgoglio e di nuovi stimoli per svolgere al meglio questo nuovo ruolo in un momento di grandi cambiamenti tra cui l’abolizione del vincolo sportivo e l’introduzione della riforma del lavoro sportivo - commenta Lanza - . Questo comporterà il dover abbandonare la mia attuale carica di Delegato della Delegazione di Biella e di passare il testimone a Ginaldo Baruffa, che già in passato aveva ricoperto questo ruolo. Ringrazio le Società per questi anni di collaborazione e colgo l’occasione per augurare a tutti un buon inizio di Stagione".