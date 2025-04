Si conclude il Grand Prix giovanile di Tennis tavolo

Under 9, terzi Pegoraro Fabio a sx nel podio del terzo posto e Leonardo Ingribelli al centro

Con la prova unica finale di Isola D Asti si è conclusa l edizione 2024/2025 del Grand Prix giovanile di Tennis tavolo.

Ottimo risultato per i colori cossatesi dello Splendor Autogarbaccio/MB Line che si aggiudicano 4 podi nella classifica assoluta finale e come società raggiungono un quinto posto nella classifica generale finale dietro dolo a 4 grandi società come Verzuolo, Torino, Asti e Biella .

Nella giornata finale Fabio Pegoraro cede solo in finale nell' Under nove, dove Leonardo Ingribelli è terzo.

Ottimo terzo posto per Tommaso Zoppello nell' Under 17 , e di Riccardo Motta nell' Under 19.

Buona prova anche degli altri finalisti : Andrea Saitta, Francesco Bidese, Lorenzo Caschili, Leonardo Alvarado e Mattia Zoppello.

Ma tutti gli atleti della società del settore giovanile, come i tecnici, dirigenti e genitori, vanno elogiati per questo grande risultato che porta lo Splendor ai vertici del settore promozionale giovanile piemontese.